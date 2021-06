Gasolina fica mais barata nas refinarias neste sábado, 12

Entra em vigor neste sábado, 12, o novo preço do litro da gasolina nas refinarias. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 11, redução de 2,3% no preço do produto em todo o Brasil. Trata-se do quarto recuo neste ano. Apesar do reajuste para baixo, estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) aponta que, de janeiro a junho, o produto apresenta alta acumulada acima de 37%.

Segundo o Dieese/PA, no caso da gasolina, o recuo de 2,3%, que entra em vigor neste sábado, foi à 11ª alteração no preço do produto autorizada pela Petrobras somente neste ano.

A primeira aconteceu em dia 18 janeiro, com aumento de 7,6%; a segunda, em 26 do mesmo mês, com aumento de 5%; a terceira, em 8 de fevereiro, com alta de 8,1%; a quarta, em 18 daquele mês, com reajuste para cima de 10,2%; a quinta, no primeiro dia de março, com novo aumento, agora de 4,8%; a sexta, ainda em março, no dia 8, elevou o preço nas refinarias em 9,2%; a sétima ocorreu no dia 19 do mesmo mês, agora com redução de 5,28%; a oitava, em 24 de março, nova queda, de 3,71%; a nona, em 15 de abril, o produto voltando a subir: 1,90%; a décima ocorreu no dia 30 daquele mês, com queda de 1,9%; e a décima primeira, anunciada nesta sexta-feira, com queda de cerca de 2,3%.

Segundo levantamento de preços do Dieese/PA, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, a média de preço do litro da gasolina comercializado em Belém, na semana de 30 maio a 5 de junho, foi de R$ 5,733, com o menor preço a R$ 5,630 e o maior, a R$ 5,899.

Trajetória

Ainda de acordo com os números analisados pelo Dieese/PA, com base nos dados da ANP, a trajetória nos preços médios da gasolina comercializada nos postos em Belém, nos últimos 12 meses foi assim: em maio de 2020, o preço médio do litro da gasolina era R$ 3,979, mas encerrou o ano passado bem mais caro, em média a R$ 4,509. Em janeiro de 2021, o litro da gasolina custava em média a R$ 4,699; em abril, R$ 5,592; e em maio, o combustível foi comercializado em média na capital a R$ 5,699.

Esses dados apontam, segundo o Dieese/PA, que o preço médio do litro da gasolina em Belém teve alta de quase 2% apenas em maio, em relação ao mês anterior. Já se levando em conta os primeiros cinco meses deste ano, o reajuste acumulado alcançou cerca de 26%, contra uma inflação calculada em 3,33% (INPC/IBGE). Nos últimos 12 meses, a lata do produto na bomba foi de 43%, contra uma inflação calculada em 8,9% no mesmo período.