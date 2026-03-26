Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Galípolo: processo bem fundamentado sobre Master foi muito importante para sobreviver ao tempo

O banqueiro central lembrou que, no fim de 2024, o Banco Master recebeu um alerta sobre a necessidade de adequar seu capital, governança e liquidez em seis meses

Estadão Conteúdo
fonte

Banco Master (Divulgação / Banco Master)

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 26, que a autarquia agiu corretamente ao construir um processo "bem fundamentado" sobre a liquidação do Banco Master, inclusive com ampla chance de esclarecimento pela instituição, justamente para evitar questionamentos judiciais no futuro.

"Vale lembrar, e eu já citei duas vezes, que tanto o Banco Central quanto o FGC (Fundo Garantidor de Créditos) estão respondendo por processos de liquidação de bancos que ocorreram 50, 20 anos atrás", ponderou Galípolo, em entrevista coletiva sobre o Relatório de Política Monetária (RPM). "Ele (o processo) tinha de estar bem fundamentado para sobreviver ao longo do tempo."

O banqueiro central fez uma rápida cronologia das investigações. Ele lembrou que, no fim de 2024, o Banco Master recebeu um alerta sobre a necessidade de adequar seu capital, governança e liquidez em seis meses.

Em janeiro, o diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino, percebeu que o banco estava vendendo carteiras novas para fazer frente ao vencimento de compromissos, o que despertou a atenção da supervisão. Em fevereiro, um grupo foi constituído para fazer a análise da carteira, e a autarquia pediu diversas vezes esclarecimentos do Master sobre o processo.

Esse foi o início da investigação do BC que concluiu que o banco de Daniel Vorcaro vendeu até R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito falsas para o Banco de Brasília (BRB), caso que acabou desencadeando a primeira fase da operação Compliance Zero, da Polícia Federal. Segundo Galípolo, o BC seguiu seu mandato e foi zeloso com a investigação.

O presidente do BC aproveitou para agradecer o "espírito técnico e comprometimento" da equipe de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) que fez uma diligência na autarquia, após o ministro Jhonatan de Jesus ter aberto um processo para investigar se teria havido "precipitação" na liquidação do Master. Os auditores da Corte de Contas concluíram que a autoridade monetária agiu corretamente.

"Em um momento como esse que a gente está passando, é muito importante que cada um de nós, e o jornalismo profissional tem um papel muito importante nisso, desenvolva o seu papel institucional dentro do mais absoluto rigor. O que eu quero dizer com isso? Significa não recuar e não ceder sobre o que são as suas prerrogativas e o que é o seu mandato nem um milímetro", completou Galípolo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER

BC

LIQUIDAÇÃO

GALÍPOLO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

investigação

Galípolo: processo bem fundamentado sobre Master foi muito importante para sobreviver ao tempo

O banqueiro central lembrou que, no fim de 2024, o Banco Master recebeu um alerta sobre a necessidade de adequar seu capital, governança e liquidez em seis meses

26.03.26 16h38

caso master

Galípolo: processo sobre Paulo Souza e Belline está na CGU; investigação criminal é da PF

O próprio BC identificou indícios de que Paulo Souza e Belline Santana teriam recebido vantagens ilícitas para atuar em favor do Banco Master dentro da própria instituição

26.03.26 15h55

Preços

Inflação em Belém supera média nacional e é pressionada por alimentos e serviços

IPCA-15 de março mostra alta de 0,68% na capital paraense, com destaque para alimentação; recuos em transportes e habitação não foram suficientes para conter o índice

26.03.26 15h25

jornada 6x1

Proposta sobre redução de jornada está acima da disputa política neste ano, diz Hugo Motta

Motta voltou a dizer que pretende levar a matéria para votação no plenário da Câmara em maio

26.03.26 15h24

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ENERGIA ELÉTRICA

Conta de luz no Pará terá novo sistema de identificação das unidades consumidoras a partir de abril

Segundo informou a Equatorial, a mudança será gradual e promete simplificar atendimento sem custo ao consumidor

25.03.26 16h52

ECONOMIA

Quando sai o 13º do INSS em 2026? Confira o calendário completo de pagamentos

A antecipação do 13º do INSS segue como medida para estimular a economia e garantir maior previsibilidade financeira aos beneficiários

20.03.26 11h10

CONCURSOS DA REGIÃO NORTE

Região Norte tem 38 concursos previstos com salários de até R$ 37,7 mil

Oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e somam milhares de vagas, com destaque para o Pará

23.03.26 7h00

DIA DO PÃO FRANCÊS

Com farinha de tapioca, Belém aposta em versões artesanais do pão 'careca'

Variações do tradicional pão francês e outros produtos de confeitaria ajudam padarias a se reinventar no mercado

21.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda