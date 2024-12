Galípolo destaca generosidade de Campos Neto na transição da presidência do BC

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, destacou nesta quinta-feira, 19.12, que o processo de transição da presidência da autoridade monetária entre Roberto Campos Neto e ele, que assume em janeiro, têm sido generoso. As declarações foram feitas durante coletiva de imprensa sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado mais cedo.

"O Roberto, várias vezes nas reuniões, citava o Powell, mas não era o Jeremy Powell, era o Colin Powell que ele citava, dizendo sobre você exercer influência no ambiente de reunião não pela autoridade, mas pela experiência e pelo aconselhamento. E eu sou a testemunha da generosidade que o Roberto teve ao longo de todo esse processo de transição. Às vezes o Roberto usa a palavra suave, às vezes eu uso generosidade, mas a verdade é que ela foi uma transição entre amigos mesmo, foi muito amistosa e o Roberto foi muito, muito generoso mesmo nesse processo de passar de bastão ao longo do processo", disse Galípolo.

Segundo o futuro presidente, Campos Neto deu liberdade a ele para, em todas as reuniões indicar que o peso da fala de Galípolo era diferente, pela iminência da troca de posições.

"Quero só agradecer, Roberto. Tenho muito orgulho de você ter me dado essa oportunidade de estar passando por essa primeira transição da autonomia do BC. Eu sou testemunha de que o Roberto, em todas as reuniões, atuou com preocupação em relação ao País, sempre, sempre, pensando o que era melhor para a economia brasileira e o que era para o país e em fortalecer a gente. E é um orgulho para mim poder passar por essa transição, na primeiro teste aqui da autonomia do BC", afirmou o diretor.