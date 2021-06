Fundo Esperança chega a quase 50 mil beneficiários no Pará

Criado em 2020, para amenizar os impactos financeiros relacionados à pandemia da covid, o programa Fundo Esperança chega à marca de 47.507 empreendedores beneficiados pelos financiamentos disponibilizados pelo governo do Pará, totalizando um investimento de mais de R$ 135 milhões. As informações foram divulgadas pela Agência Pará.

Muitos empreendimentos não fecharam por causa de apoios financeiros como esse.

O empresário Luciano Almeida conta que o salão beleza dele teve uma queda de quase 70% devido às restrições. “O salão ficou fechado por quase cinco meses e não tinha nenhuma previsão para reabrir devido às restrições de circulação, então, resolvi me inscrever no programa e, graças a Deus, fui contemplado. Esse dinheiro ajudou a pagar os custos dos meses parados e veio em boa hora, sim. Sem essa ajuda realmente não teria como quitar as dívidas e o meu salão teria fechado", reconhece.

O Fundo Esperança é concedido de forma diferenciada para cada categoria de negócio: até R$ 2 mil para empresários informais e integrantes da economia criativa; até R$ 5 mil para microempreendedores individuais (MEI); até R$ 15 mil para microempresas e até R$ 50 mil para empresas de pequeno porte, cooperativas de trabalho, agricultura familiar e de transporte. Até o momento os recursos foram acessados por 38.843 pessoas físicas, que tiveram direito a R$ 68,4 milhões, e outras 8.661 pessoas jurídicas, para as quais foram disponibilizados R$ 66,7 milhões.

O programa oferece ainda facilidades especiais de financiamento, como taxa de juros de 0,2% ao mês, prazo para pagamento de até 36 meses e carência de 180 dias para pagar a primeira parcela. Outro diferencial é a possibilidade de obter novos financiamentos, mesmo por beneficiários que tenham sido atendidos pelo Fundo em 2020.