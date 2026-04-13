Financiamento de veículos tem melhor 1º trimestre desde 2008, mostra Trillia, da B3

O volume de veículos financiados no Brasil atingiu 1,89 milhão de unidades no primeiro trimestre, informou a Trillia, divisão de dados da B3. O resultado representa um crescimento de 12,8% em relação a igual período do ano passado, no melhor desempenho para um primeiro trimestre desde 2008, de acordo com o levantamento.

Os modelos usados continuam liderando em quantidade de financiamentos, com expansão de 12,2%, a 1,21 milhão de unidades. Já os novos registraram alta de 14,1%, a 675 mil veículos financiados entre janeiro e março.

Os autos leves concentram a maior parte das operações de janeiro a março, com 1,31 milhão, avanço anual de 12,4%, enquanto as motos tiveram expansão de 18,1%, a 510,6 mil. Os veículos pesados somaram 69,3 mil financiamentos, aumento de 3,9% em igual base comparativa.

Entre as modalidades de financiamentos, Crédito Direto ao Consumidor (CDC) respondeu por 1,619 milhão de unidades financiadas, incremento de 14,3% ante igual intervalo de 2025. Já o consórcio aumentou 5,5%, a 261,9 mil veículos.

"O primeiro trimestre mostra uma expansão consistente do crédito para a compra de veículos, com crescimento espalhado por todas as regiões do País. Esse movimento reforça a trajetória observada ao longo do último ano e aponta um cenário mais favorável para o mercado automobilístico", afirmou o superintendente de Produtos da Trillia, Daniel Takatohi.

Apenas em março, as vendas financiadas de veículos alcançaram 703 mil unidades, elevação de 27,6% frente ao mesmo mês de 2025. Foi o melhor resultado desde agosto de 2011. Já na comparação com fevereiro, houve crescimento de 22,2%.