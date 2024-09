Festival Ostrabeach reúne gastronomia local e sustentabilidade neste sábado (28/09), em Salinas

O OstraBeach, festival gastronômico que celebra a ostra como principal produto de Salinópolis, será realizado no próximo sábado, 28 de setembro, no Hotel Solar. Criado por Geraldo Barros, o evento chega à sua sexta edição com o objetivo de promover a cultura local e atrair turistas fora da alta temporada, reunindo chefs renomados e atividades culturais, além de destacar a importância da sustentabilidade e da preservação ambiental na região.

Geraldo explica que desde o início, o foco do evento sempre esteve na ostra, um produto típico da região, e, ao longo das edições, o evento se expandiu, passando a envolver não só a gastronomia, mas também a comunidade local, cooperativas e escolas. “O OstraBeach não é apenas um evento gastronômico. É uma celebração da cultura de Salinas e da importância do cultivo sustentável das ostras”, ressalta Geraldo.

Programação gastronômica

O ponto alto do OstraBeach é o festival gastronômico, que contará com a participação de quatro chefs renomados do Pará, além de uma novidade: a presença de um chef em formação, selecionado entre os formandos da Universidade Federal do Pará, da cidade de Salinópolis. “Queremos dar visibilidade aos novos talentos e fortalecer a próxima geração de chefs locais”, afirma Geraldo.

Além da gastronomia, o festival também oferece uma programação cultural rica, com apresentações musicais de artistas locais e uma exposição de artesanato feito com ostras, que reforça o talento e a tradição cultural de Salinópolis.

Programação sustentável

Porém, apesar do foco na gastronomia, a sustentabilidade é um dos pilares centrais do festival. Além de promover pratos inovadores à base de ostras, o evento também investe na educação ambiental. Escolas locais participam ativamente, levando crianças a aprenderem sobre o cultivo sustentável de ostras e a preservação dos recursos naturais, garantindo a continuidade dessa tradição para as futuras gerações.

O evento deste ano será aberto com um painel de discussão cujo tema é “Ondas de Preservação das Praias de Salinópolis”. Representantes da comunidade e autoridades locais debaterão as ações em andamento para preservar as praias e os mangues da região. Segundo Geraldo Barros, esse diálogo é crucial para unir turistas e moradores em um compromisso comum com a preservação ambiental.

SERVIÇO

6º edição do Festival OstraBeach

Data: 28/09/2024

Hora: 10h30

Local: Hotel Solar

Endereço: Av. Atlântica, 634 - 672, Salinópolis - PA, 68721-000