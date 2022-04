Festival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia começa nesta sexta-feira (8)

Produtores artesanais abrem o Minifestival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia começa nesta sexta-feira (8), edição de Páscoa, a partir das 10h, no Espaço São José Liberto. Participam 33 empreendedores, sendo 10 de flores, 10 de bombons artesanais, seis de chocolate de origem e oito de joias dos municípios de Ananindeua, Benevides, Marituba, Boa Vista do Acará e Belém.

Vários produtos estarão à venda, aproveitando a Páscoa, mas haverá também programação com brincadeiras para crianças, como a caça aos ovos de páscoa, oficinas de chocolate e de flores, atrações artísticas e aula-show de dança. Na ocasião, será lançado o cripioca, um ovo de páscoa feito com o uso da farinha de tapioca, criado pelo chef Fábio Sicilia.

O minifestival é uma programação realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), com a participação de parceiros das iniciativas pública e privada. A programação recebe recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau).

Bonbons regionais nas páginas do livro

No evento, a professora de gastronomia e chef Luciana Ferreira, que também atua como coordenadora de mercado na Sedeme, fará o lançamento do livro “Bombons regionais da Amazônia”, obra que faz parte da conclusão de seu curso de pós-graduação em gastronomia e cozinha autoral.

Durante o minifestival, o Espaço São José Liberto recebe a exposição "Joias de Chocolate da Amazônia", com peças criadas e produzidas nos anos de 2018 e 2019 para o Festival Internacional do Chocolate. São 31 peças em prata mescladas com gemas vegetais do cacau. Além das gemas orgânicas, as peças da exposição trazem gemas minerais como citrino, ametista, crisiopázio e sodalita.

SERVIÇO

Nesta sexta-feira (8) e no sábado (9), a programação será das 10h às 18h. No domingo (10), das 10h às 14h. Entrada franca.