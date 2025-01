Fenabrave prevê crescimento de 5% das vendas de veículos em 2025

A Fenabrave, entidade que representa as concessionárias, prevê crescimento de 5% das vendas de veículos neste ano. O prognóstico é de 2,77 milhões de unidades comercializadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

O número representa praticamente um retorno ao patamar de vendas de antes da pandemia. Em 2019, ano anterior à crise sanitária no Brasil, o mercado chegou a 2,79 milhões de veículos.

Após o crescimento de 14,2% do ano passado, o cenário da Fenabrave considera uma desaceleração do setor, em linha com a tendência para a atividade econômica diante do impacto dos juros mais altos.

Conforme as previsões da Fenabrave por segmento, as vendas de carros de passeio e utilitários leves, como picapes e vans, devem crescer 5% neste ano, chegando a 2,61 milhões de unidades.

Para caminhões, a previsão é de crescimento de 4,5%, para 127,6 mil unidades. Completa a previsão um aguardado crescimento de 6% das entregas de ônibus, num total de 29,3 mil coletivos projetados para este ano.

Além desses números, a associação prevê aumento de 10% das vendas de motocicletas. A projeção é que sejam vendidas 2,06 milhões de unidades dos veículos de duas rodas em 2025.