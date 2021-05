Feirão do Imposto promove venda de produtos sem impostos em Belém

Começa amanhã (19) e vai até o próximo domingo (23), a 18ª edição do Feirão do Imposto, evento que tem por objetivo levar conscientização à população acerca da alta carga tributária que acomete toda transação comercial. Idealizado pelo Conselho de Jovens Empresários (Conjove) da Associação Comercial do Pará (ACP), a programação deste ano foi projetada para movimentar o comércio da capital paraense, a partir da oferta parcial ou integral de produtos sem impostos. Aderiram ao evento postos de gasolina, lojas de materiais de construção, lojas de varejo, restaurantes, bares e restaurantes, lojas de rua, lojas de shoppings, inclusive todos os shoppings da Grande Belém.

Com o tema “Pra ser Justo”, o evento já conta com a parceria de mais de 100 estabelecimentos comerciais. De acordo com o presidente do Conjove, João Marcelo Santos, o Feirão também visa sugerir ao poder público pautar melhorias acerca da alta carga tributária paga pela população. “Entendemos que com uma carga tributária mais justa e eficiente é melhor para todos, pois mesmo com a diminuição das taxas, o governo dará condições para a economia girar e para o empresário fazer suas vendas. Acaba sendo bom para o empresariado, para o poder público e para o consumidor”, explica.

Liderando os produtos com maior taxa tributária, estão os perfumes importados, com 78,99% de imposto sobre seu valor. O combustível tem 61,95% e o gás de cozinha 34,04%. Taxas que encarecem os produtos e, muitas vezes, fazem os consumidores recuarem na hora de fechar uma compra.

O Evento

O Feirão do Imposto nasceu em 2002, em Santa Catarina, com o propósito de disseminar informação tributária de forma simplificada à população. A ação tornou-se conhecida nacionalmente em 2012 com a aprovação da Lei do Imposto na Nota (Lei 12.741/12), que obriga todos os estabelecimentos a incluir nos documentos fiscais o percentual e o valor aproximado de impostos pagos. Atualmente, capitaneada pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (CONAJE), o Feirão do Imposto é realizado em 24 estados e mais de 100 cidades do Brasil.

Programação

A programação inicia no dia 19 de maio (quarta-feira), às 19h, na Associação Comercial do Pará (ACP), localizada na Av. Presidente Vargas, 158, com um coquetel de abertura oficial do evento e transmissão on-line para evitar aglomerações. Contará também a inauguração do novo impostômetro, com discurso da diretoria do Conjove e autoridades convidadas.

Do dia 19 à 23 de maio, diversas lojas de todos os shoppings da região metropolitana de Belém (Boulevard Shopping, Parque Shopping, Shopping Bosque Grão-Pará e Pátio Belém, Castanheira Shopping e Shopping Metrópole Ananindeua), participarão da ação zerando os tributos incidentes sobre alguns produtos.

Nos dias 20, 21, 22 e 23 de maio, será a vez das Lojas de Rua realizarem o abatimento. Estarão participando lojas como Magazan, Magazan Casa, Líder Home Center, Farma Líder, Shopping da Saúde, Sacotex.

Já no dia 22 de maio, será o dia da gasolina ser comercializada com a isenção total ou parcial de impostos. Serão oferecidos 3000 litros de gasolina, limitado até 20 litros por consumidor, estando proibido o uso de vasilhames, no posto de Dallas.

Do dia 22 até o fim do Feirão, 23, todas as lojas de materiais de construção do grupo Jurunense, Comercial Arthur Bernardes e Varejão do Cimento comercializarão seus produtos total ou parcialmente sem imposto, durante o horário de funcionamento das lojas.