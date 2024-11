Feira de Empregabilidade do Sest Senat movimenta o setor de transporte em Belém nesta quarta-feira

Belém receberá, nesta quarta-feira, dia 27, a Feira de Empregabilidade organizada pelo Sest Senat, um evento de impacto para profissionais e empresas do setor de transporte. A programação, que acontece das 9h às 17h, promete ser uma oportunidade para quem deseja alavancar a carreira ou fortalecer a atuação no mercado, com diversas atividades voltadas para diferentes públicos.

O principal propósito da feira é conectar profissionais talentosos a empresas, promovendo a empregabilidade e impulsionando o mercado regional. Aberto a toda a comunidade, o evento se apresenta como uma plataforma dinâmica para capacitação, troca de experiências e formação de novas parcerias. Entre as ações disponíveis para os participantes, destacam-se:

Ofertas de emprego para diferentes perfis e níveis de qualificação;

Espaço para networking com empresas, especialistas e profissionais do setor;

Cursos e orientações profissionais para atualização e qualificação no mercado de trabalho;

Oficinas práticas para desenvolvimento de habilidades específicas;

Suporte para recolocação profissional e auxílio a empresas na busca por talentos qualificados.

Com entrada gratuita, o evento busca contribuir para o fortalecimento da empregabilidade na região, além de fomentar o desenvolvimento social e econômico. As oficinas e atendimentos personalizados são diferenciais para quem deseja progredir na carreira ou explorar novos caminhos profissionais.

A Feira será realizada na sede do Sest Senat, localizada na Av. Augusto Montenegro, Km 12, nº 765, em Belém. Interessados podem obter mais informações ou confirmar presença pelo telefone (61) 2017-0073.