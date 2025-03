Fed mantém inalterada taxa de desconto em 4,5% e de compulsório em 4,4%

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta quarta-feira, 19, a manutenção das taxas de desconto, em 4,5%, e sobre saldos de reservas (compulsório), em 4,4%, refletindo a continuidade da estratégia de estabilização econômica, de acordo com comunicado da decisão divulgado nesta mesma data.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) ainda anunciou a manutenção das operações de recompra (repo) overnight, com uma taxa mínima de oferta de 4,5% e um limite agregado de US$ 500 bilhões.

Já as operações de recompra reversa (reverse repo) seguirão com uma taxa de oferta de 4,25% e um limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.

Segundo a autoridade monetária dos EUA, essas ações visam garantir liquidez e estabilidade no mercado financeiro.

Nesta quarta-feira, o Fomc do BC dos Estados Unidos manteve inalterada a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa básica de juros dos EUA) na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano.

Analistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperavam amplamente uma nova manutenção dos juros pelo BC norte-americano na segunda reunião de política monetária de 2025.