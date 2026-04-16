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Economia

Fatos envolvendo ex-presidente do BRB são de competência da Justiça, diz governadora do DF

Paulo Henrique Costa foi preso na quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master.

Estadão Conteúdo
fonte

Banco Master (Foto: Divulgação / Banco Master)

A governadora do Distrito Federal (DF), Celina Leão (PP), afirmou, por meio de nota, que os fatos envolvendo o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa - preso nesta quinta-feira (16) por suspeitas de receber propinas do Banco Master - são de competência do Poder Judiciário. Ela afirmou que a gestão vem colaborando com as autoridades competentes.

"A atual gestão do Governo do Distrito Federal reafirma seu compromisso inegociável com a transparência, a legalidade e o respeito às instituições. Desde o primeiro momento, todas as providências cabíveis foram adotadas, com total colaboração junto às autoridades competentes", diz a nota divulgada nesta manhã.

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Paulo Henrique Costa foi preso na quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura crimes envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Segundo as investigações, Costa teria recebido cerca de R$ 140 milhões em propina de Vorcaro para viabilizar a compra do Master pelo BRB, que foi negada pelo Banco Central em setembro do ano passado.

Costa foi indicado para presidir o BRB pelo ex-governador Ibaneis Rocha (MDB), de quem Celina era vice. Ela assumiu o governo em 30 de março, após a renúncia de Ibaneis, que deve disputar o Senado. Na nota, a governadora afirma que o governo do DF vai continuar "atuando com responsabilidade, rigor e absoluta clareza, garantindo que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos".

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Palavras-chave

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/BANCO MASTER

Paulo Henrique Costa

prisão

Celina Leão
Economia
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