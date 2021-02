Falta de higiene: Indústria de polpa de frutas é interditada

Uma das sete indústrias de polpa de frutas situadas no município de Tomé-Açu, no nordeste paraense, foi interditada pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). A fiscalização se deu durante operação de fiscalização iniciada na semana passada.

Na indústria interditada, os fiscais encontraram irregularidades como falta de higiene na área de produção do alimento, manipuladores sem uniforme, funcionários sem equipamentos de proteção individual (EPI) e ausência de registro atualizado.

“A fiscalização da Adepará é feita de forma rotineira e quando surge algum tipo de denúncia, como foi o caso da região”, revela Wilson Saraiva, responsável pela Gerência de Produtos Artesanais de Origem Vegetal (Gpaov) da Agência, responsável pela coordenação, execução, fiscalização e emissão dos registros desses estabelecimentos.

Além da inspeção em Tomé-Açu, a equipe da Adepará realizou fiscalizações de rotina nos estabelecimentos com registro artesanal vegetal na cidade de Tailândia, onde não foram encontradas irregularidades, e fiscalização móvel na PA-451.

“A fiscalização móvel tem o objetivo de coibir o trânsito e a venda de produtos clandestinos, ou seja, sem a origem definida e sem o selo de inspeção da Adepará no rótulo do alimento”, explica Wilson Saraiva.