Exportações crescem 65% em sete meses no Pará

As exportações de produtos paraenses registraram alta de 65% nos sete primeiros meses deste ano quando comparadas aos números do mesmo período de 2020. O número acumulado entre janeiro e julho de 2021, pouco mais de 17 bilhões de dólares, responde por 10,74% das exportações do Brasil no período.

O crescimento das exportações no Pará neste período é quase o dobro do crescimento registrado em todo o Brasil, que foi de 34,6%.

Para Cassandra Lobato, do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústria do Pará, os números positivos refletem o momento de retomada que boa parte do mundo vive em relação a pandemia de covid-19.

"Países como a China e os Estados Unidos, que são grandes parceiros do Pará, já começaram uma retomada da economia e precisam dos nosso produtos. Outro motivo é esse processo do empreendedorismo industrial, que exigiu muito das empresas, do ponte de vista da adequação, onde várias indústrias começaram ir atrás de novos clientes e diversificar os compradores e fornecedores internacionais", afirma.

O Pará ocupa a quarta colocação no ranking dos estados exportadores e a 17ª posição no saldo, com US$ 16.294,8 bi nos sete primeiros meses deste ano, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O maior comprador de produtos paraenses é a China, com 9,5 bilhões de dólares no período.

A Alemanha aparece em segundo na lista, com 418 milhões de dólares investidos na compra de mercadorias paraenses e, a Holanda, em terceiro, com 367 milhões.

Entre os produtos, o mais vendido segue sendo o minério de ferro, que corresponde a 74% dos produtos paraenses exportados em 2021 até o momento. O minério de cobre responde por 7,6% do total e a alumina, 4,9%. A soja aparece em quarto na lista, com 3,8%.

Já as importações registraram alta de 8,6% na mesma comparação, segundo os dados da Comex Stat. No total, as importações do Pará somaram 785,9 milhões de dólares entre janeiro e julho de 2021.

Na lista de principais produtos comprados pelo Pará no período estão os óleos combustíveis de petróleo (15%), adubos e fertilizantes químicos (13%) e os veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais (9,9%).

Lobato vê um horizonte de crescimento até o final do ano. Para ela, a tendência é que haja cada vez menos restrições, mesmo com a ameaça de novas variantes, pois na avaliação dela a indústria se adaptou muito bem aos novos protocolos que a pandemia introduziu no cotidiano.

"Somente uma variável inesperada pode mudar esta alta, talvez um cenário politico possa prejudicar, mas deve continuar em alta até ano que vem. Hoje o comércio exterior é todo online, desde o despacho aduaneiro, até os contatos e reuniões, começou também a introdução das rodadas de negócio 100%. Foi algo que nos ajudou nesse processo todo", diz.