Expectativa é de movimento intenso nos shoppings no feriado de Corpus Christi

Um acordo entre trabalhadores e lojistas de Belém garantiu que todos os shoppings da capital paraense funcionassem em horário normal, 10h às 22h, nesta quinta-feira (03), feriado de Corpus Christi. Embora os Sindicatos que representam empresários e funcionários tenham definido que neste dia a escala de trabalho seria mantida, no centro comercial de Belém, muitas lojas informaram que não vão abrir.

A reportagem do jornal O Liberal entrou em contato com pelo menos três grandes empreendimentos localizados no comércio que tem origem paraense e a informação dos lojistas é de que o movimento registrado nos últimos feriados foi fraco, por isso a decisão de não abrir. “Além da folga que teremos que dar depois, tem os honorários, então, com o movimento fraco que temos registrado, às vezes não compensa, acaba se perdendo mais do que ganhando”, afirmou a gerente de uma das principais lojas de artigo de decoração, Elisângela Lopes.

Já a filial de uma rede de lojas de eletroeletrônicos que funciona na 15 de Novembro informou que o atendimento aos clientes será normal, de 8h às 14h, e que o movimento esperado é melhor, visto que o mês de julho está no começo e muitas pessoas já começaram a receber. “Hoje, por exemplo, o movimento já foi melhor que ontem, então amanhã vamos abrir todas as nossas nove lojas no Estado”, afirmou Railton Sampaio, gerente.

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) informou que a expectativa para o movimento do feriado é a melhor possível, visto que o Dia dos Namorados se aproxima e a data é a terceira de maior movimento e venda no comércio. “É um dos nossos maiores movimentos, maior que Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, porque que as pessoas gostam de presentear namorado, noivo, marido”, afirmou o presidente da entidade, Joy Colares.

Essa busca por presentes melhores e até mais caros eleva o que Joy chama de tíquete médio, que é o valor gasto com os presentes. “A expectativa é boa também por ser início de mês, por isso nós estamos recomendando que o centro comercial de Belém e também as lojas de bairro funcionem, mesmo que pela manhã. Nos shoppings não tenho dúvida que teremos um bom movimento”, conclui Joy.

A gerente de uma loja de telefonia do shopping Bosque Grão Pará, Jessica Silva, ressalta que mesmo o segmento não tenha tanto impacto para o Dia dos Namorados, acredita que, com a abertura do espaço, o fluxo seja maior. "A gente tem uma expectativa que o shopping tenha fluxo e consequentemente traga clientes para a loja. Temos promoção de aparelhos específicas para esse período, então vamos aguardar", finalizou.