Expansão do Hard Rock Café no Brasil pode gerar 4 mil empregos, afirma ministro

O ministro do Turismo, Celso Sabino, se reuniu com o CEO do Hard Rock Café, Jim Allen, nesta terça-feira (04/06) para discutir potenciais investimentos, que podem gerar até 4 mil novos postos de trabalho no Brasil.

Durante o encontro, Sabino destacou que a expansão da rede no país representa uma oportunidade para o turismo e para a criação de novos empregos.

O Hard Rock Café é uma cadeia norte-americana de restaurantes temáticos, conhecida por sua decoração inspirada no rock e por servir hambúrgueres e pratos tradicionais americanos.

"O Hard Rock Café, uma das maiores e mais icônicas redes de restaurantes, hotéis e resorts do mundo, está de olho no Brasil", afirmou o ministro.

Segundo Celso Sabino, a entrada e expansão da rede no Brasil podem fortalecer o setor turístico, atraindo visitantes e impulsionando a economia local.

A expectativa é que os novos empreendimentos do Hard Rock Café contribuam para a geração de empregos diretos e indiretos, além de aumentar a visibilidade do país como destino turístico.