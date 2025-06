Exclusivo: Banco Central levará à COP 30 norma inédita com metas climáticas obrigatórias para bancos

O terceiro dia do Febraban Tech 2025, realizado nesta quinta-feira (12/06) em São Paulo, foi marcado por um anúncio inédito do Banco Central do Brasil que promete transformar a relação entre o setor financeiro e a sustentabilidade ambiental. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Viviane Torinelli, da Gerência de Sustentabilidade e Relações com Investidores Internacionais do BC, revelou que a autoridade monetária brasileira vai apresentar, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), um draft (rascunho, esboço inicial) de norma com metas quantitativas obrigatórias de responsabilidade socioambiental e climática para instituições financeiras. A declaração foi feita após o painel sobre o papel do LIFT (Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas) no estímulo à inovação sustentável.

O documento será submetido à consulta pública durante a COP 30, que ocorrerá em novembro, em Belém. Segundo Viviane, essa será a primeira vez que o Banco Central incorporará indicadores concretos e metas climáticas obrigatórias em sua regulamentação, criando um novo marco regulatório para o sistema financeiro nacional.

“Quando você coloca aspectos quantitativos para os bancos, eles passam a ter metas e indicadores que precisam sinalizar e cumprir. Isso direciona o fluxo financeiro para uma economia de baixa emissão”, afirmou Viviane, destacando que o projeto é um desdobramento da consulta pública iniciada em 2023.

A iniciativa é parte da estratégia de alavancar o setor financeiro como catalisador da transição para uma economia sustentável, alinhada ao Acordo de Paris e às NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas) brasileiras. Segundo a representante do BC, a presença do presidente da instituição, Gabriel Galípolo, está prevista para o evento em Belém, reforçando o compromisso institucional com o tema.

Daniele Teixeira e Viviane Torinelli durante painel sobre COP 30. (Foto: Jéssica Nascimento)

Inovação com impacto

O painel também destacou o papel do LIFT como laboratório de inovação voltado à construção de soluções tecnológicas com impacto ambiental positivo.

O espaço, coordenado pelo Banco Central em parceria com a Fenasbac (Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central), tem sido estratégico para o desenvolvimento de protótipos voltados à resiliência climática, preservação da biodiversidade e controle de emissões.

Viviane Torinelli e Daniele Teixeira. (Foto: Jéssica Nascimento)

Daniele Teixeira, líder de inovação aberta da Fenasbac, reforçou o protagonismo do LIFT como ponte entre reguladores e inovadores.

“Antes do LIFT, uma startup ou fintech raramente conseguia dialogar diretamente com o regulador. Agora, esse ambiente dá voz à comunidade e ajuda a direcionar a inovação para onde a sociedade mais precisa, como na agenda de sustentabilidade”, explicou.

Além de fomentar soluções tecnológicas, o laboratório também estimula uma cultura de cocriação entre órgãos públicos, empresas de tecnologia e empreendedores, promovendo um ciclo virtuoso de desenvolvimento e regulação responsável.

(Foto: Jéssica Nascimento)

Febraban Tech em clima de sustentabilidade

O Febraban Tech 2025, evento da Federação Brasileira de Bancos, tem reforçado o papel do sistema financeiro na liderança de ações climáticas e de inclusão. A expectativa é que o evento, que termina nesta quinta (12/06), fortaleça parcerias e estratégias para um setor mais inovador, ético e sustentável.

A cobertura do evento é feita in loco pelo Grupo Liberal, que acompanha os debates e as tendências mais relevantes para o futuro do setor financeiro no Brasil e no mundo.