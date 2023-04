Evento sobre criatividade está com inscrições abertas e gratuitas

O “Dia Mundial da Criatividade” acontece em Belém na próxima semana e conta com atividades de interesse de empreendedores e empresas alimentam o setor da economia criativa. O evento será nos dias 20, 21 e 22 de abril e as inscrições são gratuitas, por meio do site da organização, World Creativity Organization.

Além de experiências, painéis, workshops e performances para profissionais e empreendedores, o evento também terá o “Hack Experience: Estratégias de mapeamento e desenvolvimento de soluções para negócios”, com Caio Fanha.

O objetivo da World Creativity Organization é unir o ecossistema de criatividade e inovação, com foco no desenvolvimento sustentável, a partir dos pilares de aprendizagem, diversidade, empreendedorismo e transformação.

“Viver esse momento em Belém é muito importante para nós. Somos considerados a capital criativa da gastronomia, mas é muito importante reforçar que somos criativos em outras áreas, que vão além até das que normalmente pensamos que é comunicação e administração. Por isso, montamos um cronograma de ações que envolvem diversos ramos de conhecimentos”, falou Amanda Ferreira, líder local do evento.

O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e Mercado Livre, parceria de mídia da Globo, apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Cidade de São Paulo, além da parceria institucional da Co.liga, Fundação Roberto Marinho, Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), da Preta Hub e do Razões para Acreditar, além de outros importantes agentes e entidades.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)