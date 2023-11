Evento internacional em Belém terá workshop sobre mercado global de peixes ornamentais

Durante a programação do IFC Amazônia, que será realizado em Belém entre os dias 3 e 5 de dezembro no Hangar, será realizado um workshop para apresentação das possibilidades de negócios da aquicultura ornamental. Inseridos no mercado pet, os peixes ornamentais registram crescimento expressivo e movimentam bilhões de dólares ao redor do mundo.

De acordo com dados recentes do IBGE, a criação de peixes ornamentais movimenta aproximadamente 11 milhões de brasileiros, visto que em relação a outros pets requer pouco espaço, demandam menos cuidados, além da facilidade na aquisição de equipamentos.

Os principais polos de consumo de peixes ornamentais concentram-se na região Sudeste, com 63% do mercado consumidor, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Devido ao ingresso de novos aquaristas e hobistas, este mercado vem crescendo em outras capitais e cidades de grande porte, estimulado o surgimento de novos entrepostos de varejo no segmento de aquarismo.

Programação

O Workshop de Peixes Ornamentais - Os desafios da aquariofilia na Amazônia - será realizada no dia 4 de dezembro, das 13h30 às 17h, e integra a programação do IFC Amazônia. A participação é gratuita, mediante inscrição no evento pelo site www.ifcamazonia.com.br

Os participantes do workshop terão um panorama da aquariofilia no Brasil e os desafios da atividade na região amazônica. O evento também aborda as novas diretrizes para o ordenamento pesqueiro no Brasil e como promover o desenvolvimento sustentável da atividade, com a participação de diversos especialistas, entidades e órgãos.

A programação é aberta às empresas, pescadores profissionais e aquicultores que atuam no comércio de organismos aquáticos vivos com fins ornamentais e de aquariofilia, bem como gestores públicos que têm relação com a atividade.

Conforme o coordenador do workshop de peixes ornamentais, o engenheiro de aquicultura, Felipe Weber, a aquariofilia é uma atividade extremamente promissora no Brasil, mas que ainda esbarra em entraves legais. Weber é diretor-executivo de empresa especializada em marcos regulatórios da pesca e aquicultura e responde pela assessoria da Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia- ABLA.

“A piscicultura ornamental tem um imenso potencial no Brasil, tendo em vista o grande número de espécies endêmicas do nosso país, muitas dessas com alto valor de mercado, além das características ambientais e de qualidade de água propícias para a atividade”, afirma Weber. Segundo ele, o desenvolvimento e a consolidação do setor possibilitará a redução dos impactos ambientais, devido à seletividade da atividade, além de aumentar a renda das famílias envolvidas no processo produtivo.

Programação do Workshop de Aquicultura Ornamental e Aquariofilia

13h30 - O panorama da aquariofilia no Brasil e os desafios da atividade na região amazônica

14h - As novas diretrizes para o ordenamento pesqueiro no Brasil

14h30 - Os desafios da aquicultura ornamental no Brasi

15h - Os desafios do comércio de peixes ornamentais no Brasil

16h - Mesa Redonda: Como promover o desenvolvimento sustentável da atividade