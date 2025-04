EUA e Vietnã discutem avanço em acordo comercial bilateral

Os Estados Unidos e o Vietnã "concordaram sobre a importância de avançar rapidamente em direção a um comércio recíproco e equilibrado" em reunião virtual realizada na quarta-feira, 23, entre Jamieson Greer, representante comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês), e o ministro da Indústria e Comércio do Vietnã, Nguyen Hong Dien.

Os representantes orientaram suas equipes a "realizar discussões técnicas nos próximos dias" para tratar da expansão do acesso a mercados e de "práticas comerciais desleais", de acordo com comunicado divulgado pela Casa Branca.

O diálogo ocorreu após o telefonema entre o presidente Donald Trump e o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, no dia 4 de abril.

O governo norte-americano destacou o compromisso com negociações pragmáticas, visando equilibrar as trocas bilaterais. O comunicado não detalhou prazos, mas sinaliza que as tratativas devem avançar nas próximas semanas.