EUA deve intensificar combate à inflação com alta dos juros

O Federal Reserve deverá aumentar nesta quarta-feira a taxa de juros em 0,5 ponto percentual e anunciar o início da redução de seu balanço de 9 trilhões dólares, conforme intensifica os esforços para reduzir a inflação elevada nos Estados Unidos. As informações são do UOL.

As autoridades do Fed têm telegrafado uma decisão que elevará os juros de curto prazo para uma faixa de 0,75% a 1%, além de dar início a um plano para reduzir sua carteira de Treasuries e títulos lastreados em hipotecas (MBS) em até 95 bilhões de dólares por mês.

O comunicado será divulgado às 15h (horário de Brasília). Os mercados têm precificado novos aumentos dos juros durante este ano e no próximo, incluindo pelo menos mais dois aumentos de 0,5 percentual, com os operadores apostando que o banco central vai agir muito mais rapidamente do que havia previsto em março para elevar custos de empréstimo até o ponto em que eles começarão a reduzir a inflação.

Sem novas projeções econômicas ou para os juros até a reunião de junho do Fed, a maioria das pistas sobre até onde e com que rapidez o banco central irá agir virá da entrevista à imprensa do chair do Fed, Jerome Powell, meia hora após a divulgação do comunicado.