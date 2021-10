EUA debatem lei que pode barrar U$ 500 milhões em exportações do Brasil

O Congresso estadunidense estuda criar uma lei que pode barrar a importação dos EUA de países com altos índices de desmatamento florestal, se não for comprovada a origem dos produtos e toda a cadeia produtiva pelo produtor rural e importador estadunidense. As informações são do portal UOL.

Entre os principais itens importados estão: soja, cacau, gado, borracha, óleo de palma e madeira. Nomeado de Forest Act 2021, o projeto legislativo foi apresentado esta semana e cita, nominalmente, apenas a Indonésia e o Brasil - assim como os produtos de origem bovina - como exemplo do problema. Apesar de a lei não ter alvo países, mas sim o aquecimento global, os legisladores reconhecem que o Brasil poderá ser afetado se a lei for aprovada, o que esperam que aconteça até o final de 2022.

"Em 2020, os EUA importaram carnes e couros bovinos processados avaliados em mais de US$ 500 milhões do Brasil. Ali, a pecuária é o maior impulsionador do desmatamento na Floresta Amazônica e outros biomas, e 95% de todo o desmatamento feriam a lei", escreveram os autores, Brian Schatz, senador democrata, e Earl Blumenauer, congressista democrata, no projeto de lei apresentado simultaneamente à Câmara e ao Senado.

Em 2021, o Brasil deverá se consolidar como o quarto maior exportador de carne bovina congelada aos EUA e atualmente já é o maior fornecedor de material bruto para fabricação de assentos de couro de automóveis. Esses seriam os mercados em maior risco.