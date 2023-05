Estudo aponta déficit de 530 mil profissionais de tecnologia no Brasil até 2025

O mercado brasileiro deverá ter um déficit de cerca de 530 mil profissionais de diversas áreas de tecnologia até 2025. O levantamento é da Google, com dados e participação da Associação Brasileira de Startups (Abstartups) e Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia (Brasscom), divulgado nesta quarta-feira (31). No estudo, há a previsão de que 53 mil pessoas vão se formar entre 2021 e 2025, mas a demanda por novos profissionais será de 800 mil.

Do total de startups participantes do estudo, 92% acreditam que faltam profissionais de tecnologia no Brasil. Por conta disso, sentem que a inovação nos negócios é prejudicada de tal forma que pode ameaçar o futuro da empresa. "A falta de habilidades digitais do Brasil o coloca na terceira posição entre os países do G20 que mais desperdiçam a oportunidade de aumentar o PIB", destaca a Google no texto da pesquisa.

Pela pesquisa, as áreas que apresentam os maiores déficits de profissionais e novos talentos são segurança da informação, inteligência artificial, arquitetura de nuvem, organização de TI e automação.

Entre alguns possíveis motivos levantados para esse déficit profissional estão: ensino de pensamento lógico defasado na educação brasileira; dificuldades para pessoas negras e mulheres no mercado de tecnologia; falta de desenvolvimento no mercado brasileiro de profissionais sênior; dificuldade do primeiro emprego em tecnologia; migração de jovens talentos para outras áreas; e mercado internacional mais atraente.