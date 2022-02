Este é o melhor momento para quem deseja investir; veja 8 dicas para entrar no mercado financeiro

Nada é para sempre nos mercados financeiros. Durante muitos anos conhecido como o "país da renda fixa", o Brasil passou por um ciclo de baixos juros e baixa inflação no início da década passada, graças a uma economia que estava fortalecida e crescente, o que levou muitos brasileiros para investimentos menos conservadores nos últimos anos.

Mas as coisas já estão mudando mais uma vez: o Conselho de Política Monetária do Banco Central divulgou na semana passada um novo reajuste para a taxa básica de juros, a Selic, que passou de 9,25% para 10,75% ao ano. Já a inflação em 2021 terminou acima dos 10%.

São números que abrem caminhos para quem quer investir o dinheiro de maneira mais segura. E as projeções são de expansão deste cenário em 2022.

Leonardo Cardoso é assessor de investimentos da Ação Brasil, em Belém, e avalia que o momento não poderia ser melhor para quem deseja iniciar investimentos, justamente porque a possibilidade de rendas altas em ambientes livres de risco voltou a ser real.

Mas isso não significa que é para sair alocando dinheiro por aí de maneira impensada: "o investidor precisa se atentar aos principais pontos como o risco atrelado, a rentabilidade e também a liquidez [que são as regras de resgate dos valores]. Vejo com muita frequência a galera querer começar a investir e não fazer um estudo prévio. Sempre pega uma dica de um amigo, um influenciador, um video na internet. mas para cada tipo de objetivo existe um investimento mais adequado e cada caso é um caso. Se a pessoa tem objetivo de viajar no próximo ano, esse investimento deve ter previsibilidade de retorno e sem exposição ao risco, por exemplo", diz.

Leonardo Cardoso aconselha que futuros investidores estudem e leiam bastante sobre o tema (Arquivo/O Liberal)

Bem como a maioria dos especialistas do mercado, Cardoso elegeu a renda fixa e os papéis pré-fixados do Tesouro Direto como a bola da vez. Os investimentos atrelados ao IPCA, por exemplo, ganham destaque para quem quer segurança, por conta da inflação galopante no Brasil.

Já o Tesouro Selic, por exemplo, paga os juros atrelados a taxa Selic, o que pode gerar ganhos acima dos 10% no período de um ano considerando o cenário atual.

"É sempre focar em bons ativos e que vão te pagar ativos e dividendos, participação de lucros. Mas o momento é também um convite para conhecer investimentos que tragam renda passiva, como os fundos imobiliários, que são muito interessantes e educativos. A partir de dez reais já tem dinheiro pingando na conta e livre de impostos, bem como o Tesouro, com ganhos acima da inflação", aconselha.

Estudo

Para quem que ir além dos bons e velhos CDB, LCI e LCA, o assessor de investimentos afirma que é igualmente importante estudar bastante antes de realizar grandes aportes, já que muitos acreditam que ficaram ricos investindo na bolsa de valores e podem se decepcionar com eventuais perdas.

Além disso, Cardoso lembra que 2022 promete ser um ano turbulento quando o assunto é a política, e que isso deixa os mercados financeiros mais voláteis. Ele orienta os aspirantes a investidores a evitar conteúdos sobre o tema no Youtube e no Instagram e focar em sites especialistas, como o Infomoney, Valor Investe e Seu dinheiro, bem como a leitura de livros sobre investimentos.

Antônio Meira é consultor de investimentos e conta que o mais importante é planejar os desejos de curto, médio e longo prazo, para saber quando de dinheiro você vai precisar, em quanto tempo e para qual objetivo.

Ele lembra que os CDBs, por exemplo, são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o que não acontece com os títulos de empresas de capital aberto alocadas na bolsa. Por isso, além de traçar metas, é importante diversificar os tipos de investimento.

"Os títulos do Tesouro Direto têm liquidez diária, ou seja, dá para resgatar o investimento a qualquer momento, mas nem sempre isso é a melhor coisa. Por isso é importante se planejar, ter uma reserva de emergência que garanta que você não vá precisar do dinheiro por um tempo. Isso é chave para evitar prejuízos. No mais, o importante é começar", conta.

Passo a passo: como iniciar a investir