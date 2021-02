Estado suspende cortes de serviços essenciais na região do Baixo Amazonas

O Governo do Pará suspendeu o corte de serviços considerados essenciais para a população nas regiões e cidades com bandeira preta (lockdown), entre eles, de energia elétrica, fornecimento de água e internet. O decreto foi publicado nesta terça-feira (9) e vale enquanto o lockdown estiver em vigor.

Os principais objetivos das novas medidas são garantir a preservação de vidas, minimizar os impactos sociais e econômicos da pandemia e impedir o avanço da Covid-19 em território paraense.

As medidas valem para 14 municípios que compõem a região: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Santarém e Terra Santa.

O decreto estabelece que, em casos de inadimplência, a concessionária de energia, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e as empresas que prestam serviço de internet não poderão suspender os serviços enquanto as medidas restritivas estiverem vigorando.

“O decreto do governo do Estado proíbe o corte de serviços essenciais, como energia elétrica e de água, enquanto perdurar o período de lockdown. Não temos ainda um prazo de duração do lockdown, mas, enquanto ele estiver vigente, vai ficar proibido que sejam feitos os cortes”, explicou o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer.

Para o presidente da Cosanpa, José Antonio De Angelis, a proibição do corte do serviço não significa que a população está isenta de efetuar o pagamento por 30 dias.

“A gente lembra que é com o pagamento das contas que podemos manter a operação e manutenção dos sistemas de água. Então, a cobrança pelos serviços segue normalmente e o pagamento é importante para que esses serviços possam ser mantidos. As pessoas que não puderem arcar com o pagamento poderão negociar os débitos para conseguir ficar em dia da melhor forma possível”, explicou o presidente da Companhia.

Lockdown – Desde o dia 1º de fevereiro, entrou em vigor o Decreto Estadual 800/2020, que altera o bandeiramento da região do Baixo Amazonas, que saiu da zona vermelha e entrou na preta, o que indica zona de contaminação aguda, com restrições mais severas.

A mudança de bandeiramento foi necessária após a confirmação de dois casos da nova cepa da Covid-19, identificados pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), no município de Santarém. A variante, que circula no Amazonas, foi apontada como uma das razões para o colapso no sistema de saúde do estado vizinho.