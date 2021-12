Estado paga abono para mais de 8,5 mil servidores da educação

O Estado começou a depositar, nesta quinta-feira (30), o pagamento do abono aos demais profissionais da educação no valor de R$ 3,5 mil. O Projeto de Lei, que autoriza o vencimento, foi encaminhado pelo governador Helder Barbalho, na última terça-feira (28), e apreciado com urgência durante uma sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) nesta quinta.

A nova proposição do Poder Executivo estende o benefício aos servidores de apoio administrativo e operacional, como merendeiras, porteiros, auxiliares técnicos e administrativos, desde que sejam concursados ou selecionados por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS). A notícia foi comemorada por diversos trabalhadores que já fazem planos com o valor extra a ser recebido.

“Acredito que a alteração da Lei do Fundeb vem ao encontro do que todos nós, servidores administrativos, acreditamos em que fazer educação é um trabalho coletivo. Receber esse recurso traz visibilidade para nós e para esse trabalho que dá suporte ao funcionamento das escolas. Nós estamos gratos ao Governo do Estado por também nos proporcionar além dessa visibilidade, sair de 2021, podendo pagar vários boletos e celebrar com dignidade e em família a chegada de 2022”, ressaltou Monik Águilla Souza Peixoto, professora lotada no Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares (Siebe).

“O governador Helder Barbalho ao ter se sensibilizado por estender o abono a todos os servidores da educação, provocou em nós um sentimento de valorização e reconhecimento da importância que a educação tem para o Estado. Esse valor veio em boa hora, pois vai contribuir com a renda familiar, ajudando nas despesas escolares, IPTU, IPVA e também com a alimentação. Esse ato do governador podemos chamar de milagre de natal. E que outros milagres possam vir daqui pra frente” comemorou a titular da Coordenadoria de Ações Educacionais Complementares (CAEC).

O PL nº 492/2021 altera as Leis 9.385 e 9.388 – que tratam do abono para servidores da educação. O Projeto de Lei nº 492/2021 foi aprovado no dia 16 de dezembro, última sessão ordinária do ano, mas a proposição do abono era apenas destinada aos profissionais do magistério.

“Esse recurso é uma forma do Governo do Pará demonstrar de forma inquestionável a valorização de todos os profissionais da educação pública estadual. Esta que é uma área tão sensível e importante, além de ser responsável pela transformação da sociedade”, pontuou a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

Edna Maria Silva Ramos, de 58 anos, trabalha no prédio-sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), localizada na Av. Augusto Montenegro, em Belém. Servidora da pasta há mais de quatro décadas, ela realiza este itinerário diariamente e ainda não pensa na possibilidade de se aposentar ou deixar de trabalhar na função a qual tem muito orgulho: servir as pessoas.

“Eu amo servir quem precisa. Amo fazer um cafezinho, levar uma água, tratar as pessoas bem. E, principalmente, amo o meu trabalho. Trabalho na Seduc desde os meus 17 anos. É daqui que tiro o meu sustento e dos meus filhos. Foi daqui que consegui reformar a minha casa. Sou muito feliz fazendo o que faço”, comentou a servente.

A alegria contagiante de Edna Ramos duplicou, nesta quinta-feira (30), quando soube que também vai ser uma das beneficiadas com a aprovação do Projeto de Lei que autoriza o pagamento do abono aos demais profissionais da educação no valor de R$ 3,5 mil A iniciativa foi encaminhada pelo governador Helder Barbalho, na última terça-feira (28), e foi apreciada com urgência durante uma sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

Dona Edna, que cuida de dois filhos portadores de retardo mental e paralisia cerebral está entre os mais de 8.500 servidores que serão contemplados com este benefício do Executivo Estadual.

“Estou muito, muito feliz que também vou poder receber esse dinheiro. Agradeço muito a Deus e ao Governo por possibilitar a gente ter acesso a esse recurso. Com o abono, vou poder comprar remédios, kits de higiene e comida. Meus filhos adoram comer. Esse dinheiro vai ajudar a manter eles com a barriga tranquila”, brincou.