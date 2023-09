Dia do Cliente em Belém: lojas da capital paraense esperam sexta-feira movimentada em vendas

Os estabelecimentos comerciais do Pará preparam promoções e condições especiais para o Dia do Cliente nesta sexta-feira (15). Com a intenção de atrair e conquistar a fidelidade de seus consumidores, muitos empreendimentos da cidade estão preparando não só promoções especiais, mas programações para atrair os consumidores.

VEJA MAIS

Os shoppings de Belém estão liderando a carga na preparação para o Dia do Cliente, oferecendo descontos de até 50%, além de eventos especiais para os consumidores. Uma das novidades é a criação de vitrines virtuais, as pessoas podem comprar produtos com bons descontos em várias lojas, que incluem as de vestuário, eletrônicos e acessórios. Além disso, alguns shoppings oferecem apresentações de música ao vivo durante todo o dia para criar um ambiente festivo e alegre.

Em um dos centros comerciais, os clientes podem participar de sorteios e concursos com prêmios valiosos, além de descontos exclusivos em uma ampla gama de produtos. As crianças também podem desfrutar de atividades especiais em uma área de entretenimento especialmente preparada para elas.

Lojas de rua oferecem preços atrativos no Dia do Cliente

Quem pensa que só os shoppings ou grandes magazines estão preparando promoções de fato arrasadoras, se engana! Lojas de rua também se preparam para vender bastante neste dia, oferecendo promoções exclusivas para atrair clientes fixos e novos. O Cabide Collab, espaço colaborativo onde existem produtos de 13 marcas paraenses, organizou uma semana especial com muitos descontos. A loja, que fica na Travessa Estrela, próximo a Duque, no bairro do Marco, em Belém, tem roupas masculinas e femininas, joias em pedras naturais, acessórios para homens e mulheres, calçados e até chocolate artesanal.

“Nosso Dia do Cliente começou já na terça desta semana, quando fizemos uma live anunciando os produtos que estão em promoção até o próximo sábado. O Dia do Cliente já vem sendo pensado por nós há mais de um mês, onde conversamos com as marcas que estão no Cabide para que todos ofertem ótimos preços e condições para os clientes. Vamos seguir nesse final de semana com horário diferenciado, abrindo das 9h às 17h, com coquetel e brindes, além, é claro, dos descontos, que chegam a 50%”, diz Caliandra Abe, gestora do espaço.

Loja colaborativa, Cabide Collab, ofertará promoções de 50% e muitos brindes aos seus clientes no dia deles (Arquivo Pessoal)

Enquanto isso, uma loja popular de eletrônicos em Icoaraci oferecerá preços especiais em smartphones e gadgets. “Sempre fazemos promoções, nossa loja oferece aparelhos semi-novos, então a procura é sempre grande nesse período, pois disponibilizamos aparelhos a um preço que só existe naquela promoção, depois subimos novamente. Esperamos um aumento do movimento significativo”, diz Helói Dantas, proprietário do local.