Estabelecimentos de Belém dão descontos para clientes vacinados com a segunda dose contra a covid-19

O avanço da vacinação vem sendo motivo de esperança para todos. No setor do comércio muitos empresários e pequenos comerciantes vêm usando o momento para incentivar cada vez mais que as pessoas tenham consciência da importância da vacina contra a Covid-19. E o incentivo mexe no bolso e no paladar dos consumidores. Alguns comércios do setor alimentício criaram estratégias para a venda e para que avance ainda mais o número de pessoas imunizadas.

Um estabelecimento especializado em panquecas em Belém, localizada no bairro do Umarizal, lançou pelas redes sociais, nesta terça-feira (24), a promoção que dá desconto de 20% na compra de uma panqueca salgada e cortesia de uma sobremesa e um refrigerante para pessoas que já estão com a segunda dose da vacina em dia.

Pedro Sobral Dias, que é proprietário do estabelecimento, disse que pensou na iniciativa como uma forma de mobilizar e fazer com que as pessoas tenham consciência da importância da segunda dose. "A gente sabe que muita gente deixa de fazer a imunização completa e, por isso, pensamos nessa promoção", disse Pedro.

Além de ajudar na caminhada contra a pandemia, a iniciativa também ajuda o estabelecimento a ganhar engajamento. "O estabelecimento é novo e com a campanha nas redes sociais as pessoas passam a nos conhecer e sentir vontade de usufruir do nosso serviço", acrescentou Pedro.

Uma doceria de Belém, localizada na Brás de Aguiar, começou a campanha no dia 22 de junho. Qualquer pessoa que apresentar a carteira de vacinação ganha um capuccino, que pode ser o tradicional ou o brasileiro. Carla Santos, proprietária do estabelecimento, explica que pensou na campanha como forma de incentivar e também de comemorar o recebimento da vacina.

"É uma forma de fazer um agrado, pois todos nós já sofremos tanto com toda essa problemática da pandemia e receber a vacina é uma vitória", disse Carla. Ela avalia que a estratégia também é positiva porque ajuda a movimentar o consumo do estabelecimento, já que muitas pessoas vão até ao local e além de tomar o café fazem o consumo de outros alimentos. Nesse período da campanha, mais de duas mil pessoas participaram da promoção.

A médica Carla Helena Rocha foi até a doceria acompanhada de uma amiga, na terça-feira (24), e fez parte da promoção. Ela disse que não sabia que o estabelecimento estava fazendo esse tipo de campanha, mas ficou satisfeita com a iniciativa, pois como uma trabalhadora da linha de frente no combate da Covid-19 sabe da importância da conscientização das pessoas.

"É muito bom ver esse tipo de iniciativa, porque nós da saúde sabemos o quanto vem sendo difícil enfrentar essa pandemia. A vacinação avançou, mas é importante ficar atento, pois as variantes estão aí e quanto mais pessoas se vacinarem é melhor para todos", disse a médica. Juliana, amiga de Carla também aproveitou a promoção e compartilhou da mesma ideia da amiga.

O casal Ana Clara Valente e Sérgio Brasil também ficou sabendo da promoção no local e disse que gostou da iniciativa. “Ajuda a estimular o público de um modo geral, as pessoas precisam se proteger para que tudo isso acabe de vez”, disse Ana Clara, de 19 anos.

Outra doceria, localizada na rua Jerônimo Pimentel, também aderiu a mesma campanha. O cliente que apresentar a carteira de vacinação com a primeira ou segunda dose também ganha um café grátis. O consumidor que tiver interesse em usufruir destas promoções é importante ficar antenados com os anúncios nas redes sociais.