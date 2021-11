Espaço São José Liberto oferta 50 vagas para oficina de gemologia

A partir do próximo dia 23, o Espaço São José Liberto estará com inscrições abertas para a oficina de gemologia, que ofertará 50 vagas para os interessados em conhecer um pouco mais sobre a especialidade. É a primeira vez que a oficina estará aberta para iniciantes, autodidatas, compradores e vendedores de joias e gemas e para os que querem fazer atualização profissional.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link disponível nas redes sociais do Espaço. As aulas serão presenciais, nos dias 26/11( 25 vagas) e 03/12 (25 vagas), sempre de 10h ao meio dia.

Na oficina serão abordadas as noções básicas sobre as propriedades minerais, principalmente das gemas utilizadas na produção de joias e acessórios e seu processo de lapidação.

O tema do evento é "Conhecendo as gemas do Pará", e será realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e pelo Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (Igama). A ministrante será a Drª. Suyanne Flávia Rodrigues.