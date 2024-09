Escritório de advocacia aposta em tecnologia e celebra 20 anos de sucesso

Nesta terça-feira (10), o advogado Tito Eduardo Valente do Couto foi recebido pela diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, na sede do Grupo, na avenida Rômulo Maiorana, em Belém. Durante o encontro, Tito comemorou os 20 anos de seu escritório, Tito Valente do Couto Advocacia, e destacou que o uso da tecnologia tem sido fundamental para o sucesso.

Formado há 34 anos, Tito fundou seu escritório em 2004 com o propósito de criar um ambiente moderno, tecnológico e inovador. “Naquela época, sentimos a necessidade de um escritório mais avançado tecnologicamente. Desde o início, priorizamos a qualidade do atendimento, focando em resultados, porque, no final das contas, o cliente quer saber se ganhou ou perdeu. É isso que gera valor para ele”, afirmou.

Ele relatou que o escritório evoluiu de uma sala alugada com três advogados para uma equipe de dez profissionais no Edifício Vilares Empresarial, atuando em diversos estados e setores como hospitais, comunicação e óleo de palma. Para Tito, a inovação é o segredo do sucesso. “Hoje, conseguimos realizar o trabalho de vinte advogados, graças à tecnologia aliada ao direito. Isso nos dá uma vantagem muito grande”, destacou.

Diferencial

Com a adoção de plataformas de inteligência artificial para automatizar tarefas repetitivas — sem excluir a revisão humana —, o advogado pontua que ganha tempo para focar no estudo dos casos e na elaboração de petições e outras tratativas judiciais. Tito também menciona o uso de uma ferramenta de peticionamento eletrônico que otimiza ainda mais o trabalho dos advogados.

“É um diferencial que poucos escritórios têm, até porque exige um investimento considerável. Se precisar juntar um comprovante de pagamento em 30 processos, posso programar tudo para ser feito de uma vez. Se o PJE (Processo Judicial Eletrônico) estiver fora do ar, a plataforma tenta protocolar automaticamente a cada 30 segundos até conseguir. Isso nos dá muito mais eficiência”, explica Tito.

Com uma carteira de clientes diversificada, o advogado defende uma atuação focada em resultados. “Com esse foco, temos obtido bons êxitos, o que deixa nossos clientes satisfeitos”, afirma. “Já são 20 anos de trabalho, e espero continuar por muito tempo. Tenho uma equipe excepcional, que me proporciona muita tranquilidade, e sempre priorizamos a qualidade acima da quantidade”, conclui Tito.