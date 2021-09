Equatorial promove Ações itinerantes para trocas de lâmpadas e negociações de dívidas

Durante o período de 08 a 10 de setembro, a distribuidora de energia Equatorial realizará ações itinerantes em Belém, nos bairros do Barreiro e Park Verde e em Santarém, no bairro Santo André para a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos mais econômicos de LED.

As lâmpadas são responsáveis por cerca de 20% do consumo elétrico de uma residência. Por meio do programa E+ Comunidade, é oferecida a troca de até cinco lâmpadas por modelos de LED, nos locais onde serão realizados os atendimentos da campanha. Para realizar a troca, é necessário apresentar a última conta de luz quitada, CPF, RG e entregar as lâmpadas que estavam em uso.

Durante a campanha, também serão oferecidas negociações, seja para quitar dívidas à vista ou parceladas, e também outras condições diferenciadas e personalizadas para a situação de cada cliente. Para solicitar, é necessário ter mais de três (03) faturas em atraso e o titular da conta contrato deve levar seus documentos pessoais para realizar a negociação. Também será possível fazer cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que beneficia as famílias consideradas baixa renda, com descontos de 10% a 65% na conta de energia.

O gerente de relacionamento com o cliente, Gilliard Vaz, comenta que "as contas de energia são um dos principais gastos de uma família. Então estamos sempre oferecendo aos nossos clientes diversas oportunidades para que possam economizar no final do mês", afirma.