Equatorial Pará retoma campanha para negociação de dívidas

A Equatorial Energia Pará iniciou nesta semana mais uma edição da campanha de negociação de dívidas, que oferece condições especiais de pagamento aos clientes em todo o Estado. A campanha conta com ações exclusivas para facilitar a quitação de dívidas, à vista ou parcelada, aos consumidores que estão com dificuldades para manter as contas de energia em dia. As regras de negociação são válidas até o dia 30 de outubro para os consumidores da classe residencial.

A campanha de negociação está sendo feita a partir deste mês devido se comemorar o Dia do Cliente, que transcorreu no dia 15. A iniciativa permite aos clientes pagar os débitos acumulados à vista ou parcelar no cartão de crédito, com redução de juros, multas, correção monetária, entre outras alternativas. Em caso de parcelamento, o cliente poderá ter opção de dar entrada a partir de 10% do valor do débito, a depender do total da dívida e do tipo da negociação que o cliente escolher.

A campanha pretende auxiliar o cliente que ainda sofre com os impactos econômicos em decorrência do período da pandemia e acabou acumulando as contas de energia. “No ano passado a campanha fez muito sucesso entre os nossos clientes, que tiveram a oportunidade de negociar de acordo com a realidade econômica de cada um. E sabemos que o período atual requer atenção especial para o orçamento doméstico, então nada mais justo que trazer a campanha de volta”, explicou o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz.

COMO ADERIR

O cliente residencial poderá parcelar os débitos acumulados conforme a quantidade de faturas em aberto e a faixa de consumo de cada unidade consumidora. As negociações podem ser feitas até o dia 30 de outubro, por meio dos seguintes canais:

Site: acessando o www.equatorialenergia.com.br o cliente tem duas opções:

“Pagar com cartão” - modalidade que permite parcelar débitos no cartão de crédito, com isenção de juros, multas e correção (haverá cobrança da taxa do cartão) e a opção “Parcelar débitos” - onde o cliente poderá negociar na própria conta de energia, com redução de juros, multas e correção;

Central de Atendimento Exclusivo: o titular da conta pode ligar no 0800 098 2997, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 8h às 14h, e solicitar a negociação com um dos atendentes.

Presencialmente: o titular da conta pode buscar um dos pontos de atendimento presencial da empresa para realizar a negociação. Basta levar seus documentos pessoais, a conta de energia e o cartão de crédito/débito caso queria utilizar essa modalidade de pagamento.