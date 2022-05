Equatorial Pará oferece curso profissionalizante para clientes de Terra Santa

O Projeto E+ Energia Profissional, da Equatorial Energia, está com as inscrições abertas para o curso de Design de Sobrancelhas, com 15 vagas. O projeto atende clientes de baixa renda e tem o objetivo de promover capacitação e oportunidades no mercado.

As inscrições para o curso de Design de Sobrancelhas iniciaram nesta terça-feira, 17, e encerram assim que as vagas oferecidas forem preenchidas. As inscrições devem ser feitas no Posto Credenciado da Equatorial Pará, localizado na travessa São Sebastião, bairro Juvenil, no município de Terra Santa.

Podem se inscrever clientes da distribuidora, que sejam maiores de 18 anos e estejam cadastrados no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Além dos documentos pessoais, é necessário que seja apresentada a última fatura de energia paga.

Antes de oferecer cursos do E+ Profissional é feito um levantamento com lideranças comunitárias, que informam quais as necessidades da população em relação a geração de emprego e renda. Em Terra Santa, o curso mais pedido foi o design de sobrancelha, por ser de baixo investimento para iniciar o trabalho e de rápido retorno. As aulas são gratuitas e, no final, todos os participantes receberão certificados.

De acordo com a Analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda, o projeto faz parte das ações estratégicas da distribuidora e alinhada com o foco de trabalhar pelo futuro todo dia. “A iniciativa é estimular a economia com a possibilidade das pessoas se inserirem no mercado de trabalho por meio do empreendedorismo ou até mesmo pelo mercado formal, garantindo, desta forma, uma renda familiar e fortalecer a responsabilidade social da distribuidora”, destaca.

O curso será realizado no período de 24 a 28 de maio, na Universidade Paulista (UNIP), localizada na travessa Santa Terezinha, bairro Aparecida, no horário das 8h às 12h.