Entenda como vai funcionar o FGTS Futuro para financiamento de imóveis

Trabalhadores com renda mensal de até R$ 2.640 serão os primeiros beneficiados com o chamado FGTS Futuro nas contratações de financiamentos de imóveis novos e usados pelo programa Minha Casa, Minha Vida. A modalidade, que permite o uso do valor futuro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, foi aprovada na terça-feira (26) pelo Conselho Curador do FGTS e deve ficar disponível em até 15 dias.

Como vai funcionar

O trabalhador titular do FGTS deve aprovar a realização da caução dos créditos disponíveis em suas contas do Fundo por um prazo de 120 meses, somente no ato da contratação, seja presencialmente ou pelo aplicativo do FGTS. Em seguida, a instituição financeira deve comparar as situações de pagamento para o financiamento habitacional entre as opções de utilizar ou não os depósitos futuros.

Caso o trabalho opte pelo uso dos saldos do futuro, os valores do Fundo serão bloqueados na conta vinculada até a quitação total. Se ele for demitido, perde o direito de sacar o saldo da conta que estiver comprometido com o financiamento imobiliário, uma vez que esse valor será utilizado para reduzir a dívida. Porém, o trabalhador continuará tendo direito à multa rescisória de 40% no caso de demissão.

A utilização do FGTS Futuro para o financiamento habitacional será válida apenas para novos contratos, segundo a Caixa Econômica Federal.

O governo avalia que cerca de 60 mil famílias com renda até dois salários mínimos sejam beneficiadas por ano.