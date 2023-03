Endicon tem plano de recuperação judicial aprovado por credores

Foi aprovado, nesta quarta-feira (1⁰), em assembleia geral de credores, o plano de recuperação judicial proposto pela Endicon Engenharia, empresa que constrói soluções tecnológicas de engenharia desde 1975 no Pará. O plano aprovado manterá 1.690 empregos diretos.

A Endicon ajuizou pedido de recuperação judicial em 23 de abril de 2021, tramitando o processo perante o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. O pleito foi deferido em 28 de abril de 2021. E o plano de recuperação judicial aprovado agora, por meio de assembleia geral de credores.

Com matriz no Pará, a Endicon está presente em todas as regiões do Brasil, em diversas concessionárias de energia elétrica, prefeituras, empresas mineradoras e petrolíferas, entre outras, trabalhando, principalmente, na exteriorização da medição de energia elétrica, bem como no processo e desenvolvimento de equipamentos para lavagem de redes energizadas.