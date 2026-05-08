Encontros sobre manejo agrícola e bioinsumos percorrem municípios do Pará e Tocantins

Produtores rurais do Pará e do Tocantins participam, entre os dias 4 e 8 de maio, de uma nova etapa do “Rally do Conhecimento”, iniciativa voltada a debates técnicos sobre manejo agrícola e uso de bioinsumos em propriedades da região Norte. As atividades ocorreram em municípios como Caseara, no Tocantins, e Santana do Araguaia e Redenção, no sul do Pará.

Os encontros reuniram produtores, técnicos e consultores para discutir temas relacionados à microbiologia do solo, sanidade radicular, assepsia de palhada e compatibilidade entre bioinsumos e defensivos químicos. Segundo a organização, os conteúdos foram adaptados às características produtivas e aos desafios enfrentados em cada região.

A programação contou com a participação do professor Erich Duarte, responsável pela condução técnica das atividades.

Segundo a companhia nacional que atua no setor de bioinsumos e realiza a ação, esta foi a segunda edição do Rally nos dois estados. No Tocantins, a etapa anterior ocorreu em janeiro, enquanto no Pará as atividades haviam sido realizadas em março, em municípios como Paragominas e Redenção.

De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária citados pela empresa, o Brasil registrou em 2025 a liberação de 162 produtos classificados como bioinsumos, o maior número já contabilizado no país.

O Rally do Conhecimento é um projeto itinerante que promove encontros presenciais em polos agrícolas de diferentes regiões brasileiras. Segundo a organização, a iniciativa já percorreu mais de 23 mil quilômetros e reuniu mais de mil participantes em suas edições.