Empresária luta para manter o sonho de pé

Simone é proprietária do Baba’s Atelier de Costura, localizado na Cremação, e não se deixou abater com a falta de clientela com a chegada da pandemia, ao contrário, quando percebeu que a vida dos paraenses mudaria completamente e que seu negócio corria risco, ela se adiantou à nova necessidade das pessoas e passou a confeccionar máscaras de tecido, antes da pandemia chegar ao Pará.

Foi acompanhando a mãe para a fábrica de roupas que ela trabalhava que surgiu o interesse pela arte da costura. Com o aprendizado adquirido de tanto acompanhar e ver a mãe costurando por horas, a empreendedora começou a produzir peças para as bonecas, desde as roupas até o enxoval completo. Quando percebeu que o material que confeccionava era de qualidade, ela passou a vender quartinhos de boneca, com toda a decoração, enfeite e enxoval feitos por ela, para os primos.

Depois que aprendeu toda a arte da costura, Simone passou a ajudar a mãe nas encomendas que recebia. Encantada com a profissão, mesmo durante a faculdade, ela conciliava os estudos com a satisfação de continuar a frente da máquina criando roupas. Dentre tantos cursos que fez, de diversas áreas do conhecimento, a costureira sempre se prontificou a fazer os trabalhos de conclusão de curso sobre a aplicação da costura nessas áreas.

Em 2009, após concluir a faculdade, Simone resolveu abrir seu próprio negócio, mas sem deixar de lado a capacitação que tanto buscava na área, então ela fez faculdade para designer de moda e hoje é formada naquilo que sempre quis.

Com a chegada efetivamente da crise sanitária no Pará, no ano passado, a procura por confecção de roupas no atelier caiu, porém, quando a empresária percebeu que a pandemia se aproximava do Estado, logo se antecipou e começou a desenhar os primeiros moldes de máscaras. “Logo quando começou o anúncio da pandemia no Brasil, eu já tive a ideia de fazer máscaras. Quando foi registrado o primeiro caso aqui em Belém, eu já modelei a primeira máscara e comecei a divulgar para os nossos clientes, antes mesmo do uso obrigatório”, relata a empreendedora.

“O que sustentou a gente no ano passado foi de fato a produção das máscaras, já que as pessoas não estavam mais encomendando com a gente. Agora que as costuras estão voltando aos pouquinhos, mas muito lentamente”, afirma Simone.

A costureira busca atrair mais clientes através do projeto e garantir que seu empreendimento e maior sonho continue de portas abertas. "Essa é minha única fonte de renda, porque hoje eu dedico todo o meu trabalho a ele. E o projeto vai ajudar a dar essa visibilidade maior para o nosso negócio. É mais uma forma de a gente captar clientes, porque antes, há um ano mais ou menos, a gente fazia a divulgação por meio de panfletos, mas só aqui nas redondezas.”, conta.

PROJETO

O projeto “Continue Vendendo” é uma iniciativa do Grupo Liberal que busca auxiliar os negócios e comércios locais que foram impactados diretamente com a pandemia do novo coronavírus, incentivando assim, os microempreendedores e apoiando os pequenos negócios.

Com a divulgação dos serviços e produtos do mercado estadual, compartilhando novas e excelentes práticas criadas por cada profissional das mais diferentes áreas, o projeto visa fomentar o comércio local fazendo girar a economia local, refletindo em todo o mercado econômico do Pará.

Serão divulgados os empreendedores interessados que realizarem suas inscrições até o início de junho. Elas passarão por análise e avaliação de uma série de requisitos e as que tiverem seus cadastros contemplados aparecerão nos jornais O Liberal e Amazônia e portal OLiberal.com. A divulgação acontecerá até o dia 30 de junho, seguindo a ordem que as inscrições forem recebidas. Até o momento, 388 negócios locais demonstraram interesse e se inscreveram no projeto “Continue Vendendo” e já foram divulgados 116 empreendimentos através dos canais de comunicação do Grupo Liberal.

Aos interessados, as inscrições continuarão abertas até o dia 05 de junho e podem ser realizadas através do portal oliberal.com/continuevendendo.

SERVIÇO

Baba's Atelier de Costura - Simone Fonseca

Localização: Av Alcindo Cacela, 2712 - entre caripunas e Fernando Guilhon, passando a braz braz - Cremação

Contato: (91) 9 8101-5832