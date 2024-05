Economia paraense repercute prêmio recebido pela Marmobraz

O setor da economia paraense ainda repercute a noite da 6ª edição do prêmio J. Dias Paes, recebido pela empresa Marmobraz na última quinta-feira (24). Organizado pela Associação Comercial do Pará (ACP), a celebração que homenageou uma das mais tradicionais empresas de mármores e granitos da região ocorreu no imponente salão nobre da ACP e contou com a presença de figuras proeminentes do setor privado e político do estado.

Marmobraz recebe homenagem da ACP

O ambiente da cerimônia era de história e tradição. O salão, com sua iluminação amarelada, móveis antigos e lustres do século passado, criava uma atmosfera solene e respeitosa. Nas paredes, as fotos em preto e branco de todos os presidentes que a ACP teve em seus mais de 200 anos de existência (foi fundada em 1819) mostravam a importância da associação para o desenvolvimento econômico da região.

Durante a cerimônia, os irmãos Isan e Iran Anijar, proprietários e atuais diretores da Marmobraz, demonstravam a alegria pela premiação. Para eles, o reconhecimento da ACP é um marco na história da empresa fundada pelo pai em 1972 e que começou em um galpão.

“A história começou com nosso pai, era uma pequena marmoraria que ao longo dos anos foi se modernizando, crescendo e avançando no mix de produtos. Começou com venda de revestimentos, porcelanatos, cerâmicas, pastilhas, depois louças e metais, fomos evoluindo no setor de móveis e na parte de planejados que abrimos agora, então é uma evolução de todo o setor que conseguimos acompanhar muitas vezes liderando o segmento”, disse Isan Anijar.

Iran Anijar, por sua vez, destacou a importância da homenagem para as futuras gerações. "Esta homenagem é uma injeção de ânimo nos negócios, um incentivo para trabalharmos ainda mais," afirmou. "Queremos que nossos filhos e netos vejam que o esforço e a dedicação são valorizados e reconhecidos, e quando isso vem da maior associação do estado, nos sentimos mais honrados ainda", disse o empresário.

História

A Marmobraz iniciou suas atividades em Belém em 1972, focando no segmento de mármores e granitos. Ao longo dos anos, a empresa se destacou pela qualidade e inovação, expandindo sua atuação com a inauguração do maior parque industrial de processamento de pedras da região norte. A empresa mantém uma posição de liderança no mercado, constantemente renovando seus equipamentos para garantir o melhor acabamento em seus produtos.

Na década de 1980, a empresa inovou ainda mais, sendo pioneira na extração de mármore e granito na Amazônia, algo que até então era considerado por muitos como improvável. “Nosso pai foi um visionário, ele abriu caminho para um mercado que naquela época era pouco pensado no Pará, porque sabia que o mercado paraense ia crescer e a demanda seria alta, ele previu isso e o resto foi com muito trabalho para nos mantermos competindo no topo regional e nacional”, disse Iran Anijar.

Além de mármores e granitos, a Marmobraz diversificou sua atuação para incluir acabamentos de alto padrão, decoração e revestimentos inovadores. A empresa é conhecida por estar na vanguarda das tendências internacionais, trazendo para o mercado local as últimas novidades em design e tecnologia. "Estamos sempre buscando o que há de mais moderno e sofisticado para oferecer aos nossos clientes," explicou Isan Anijar.

Presente nas principais obras do Pará

A presidente da ACP, Elizabeth Grunvald, e o presidente do Conselho Superior, Lutfala Bitar, discursaram antes da premiação, destacando o importante papel econômico da Marmobraz no Pará, onde fornece materiais para as principais obras públicas e privadas do estado, como Estação das Docas, Aeroporto Internacional Val-de-Cans, Hangar Centro de Convenções, Polo Joalheiro, Mangal das Garças, Parque do Utinga, Assembléia de Deus, Hospital Porto Dias, Hospital Modelo, Shoppings: Castanheira, Pátio Belém, Boulevard e Bosque Grão Pará e muito mais.

“O prêmio J. Dias Paes vem sendo entregue a empresas genuinamente paraenses. A Marmobraz é uma empresa que tem 51 anos trabalhando aqui com muita dedicação e pioneirismo. Eles foram escolhidos pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, o histórico deles fala por si, estão presentes nas principais obras em nosso estado”, disse Bitar.

O superintendente do Sebrae, Rubens Magno, também destacou a importância da Marmobraz para o setor empresarial do Pará. "A Marmobraz é um exemplo de excelência e inovação," comentou. "Empresas como a Marmobraz são fundamentais para o crescimento econômico do nosso estado. Elas mostram que é possível combinar tradição com modernidade e continuar a crescer".

O evento no salão nobre da ACP foi um momento de celebração e reconhecimento, não apenas para a Marmobraz, mas para todo o setor empresarial paraense. A cerimônia reforçou a importância da história e da inovação, elementos que continuam a impulsionar o crescimento e o sucesso dos negócios no Pará.

"A ACP tem uma história rica e significativa," destacou Rubens Magno. "E eventos como este mostram que, embora valorizemos nosso passado, estamos sempre olhando para o futuro. A homenagem à Marmobraz é um lembrete de que a inovação e o trabalho árduo são sempre recompensados".

Com o salão repleto de políticos, empresários e outras figuras importantes, a premiação foi mais do que uma celebração individual. Foi um reflexo da união e do esforço coletivo para promover o desenvolvimento econômico do Pará. "Estamos muito felizes por ver a Marmobraz sendo reconhecida desta forma," disse Meg Anijar, representante da nova geração da família, a terceira. “Esperamos que eles, da terceira geração, assumam com os mesmos princípios que sempre nos guiaram: a humildade, credibilidade, respeito e honestidade”, disse Isan Anijar.