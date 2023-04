Em Lisboa, Lula defende que governantes e empresários brasileiros e portugueses sejam mais ‘ousados'

Durante visita a Portugal, neste sábado (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que espera que governantes e empresários brasileiros e portugueses sejam mais “ousados” para fazer negócios. Ele defendeu mais diálogo e o financiamento das indústrias locais, mas afirmou que o papel do presidente é apenas abrir portas, enquanto a competência das negociações é dos empresários.

Nas suas redes sociais, em sua chegada na sexta-feira (21) a Portugal, o presidente chegou a publicar que pretendia firmar 13 acordos comerciais durante a primeira visita de Estado ao país no terceiro mandato.

O primeiro acordo já foi confirmado pela ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos: uma parceria entre a fabricante de aviões brasileira Embraer e a portuguesa Ogma para a produção do avião de combate Super Tucano do outro lado do Atlântico.

Já neste sábado (22), em seu Twitter, Lula declarou que Portugal e Brasil têm potencial para dobrar o fluxo de comércio exterior. Confira as mensagens:

Portugal e Brasil tem um potencial extraordinário para dobrar nosso fluxo de comércio exterior. Precisamos ser mais ousados, e precisamos que nossos empresários e ministros conversem mais, projetem perspectiva de futuro no financiamento de nossas indústrias. — Lula (@LulaOficial) April 22, 2023

O papel de um presidente da República é abrir as portas, mas quem tem a competência de fechar negócios são os empresários. Por isso, temos que juntar empresários de nossos países. E os desafios precisam ser compartilhados. — Lula (@LulaOficial) April 22, 2023

Comunidade

Lula chamou atenção para a imensa comunidade brasileira que vive e trabalha em Portugal, com cerca de 555 mil pessoas. “Em nenhum outro momento da história houve tantos brasileiros em Portugal como agora. Não são apenas pobres que vêm para trabalhar, temos muita gente rica, classe média alta com casa e trabalho aqui em Portugal. Com a loucura do mundo digitalizado, fica fácil morar em Portugal e trabalhar para o Brasil. Estamos avançando muito e tenho muita expectativa da reunião com empresários no Porto”, pontuou.