Em dia de Boletim Focus e feriado nos Estados Unidos, dólar opera com volatilidade

Oscilando entre altas e baixas nesta segunfa-feira (16), o dólar opera com volatilidade. Por volta das 10h20, a moeda norte-americana subia 0,11%, cotada a R$ 5,1122. Na última sexta-feira (13), o dólar subiu 0,13% e fechou o dia cotado a R$ 5,1064. As informações são do G1.

No acumulado da semana, no entanto, a moeda registrou queda de 2,47%. Foi uma repercussão positiva que as reações do governo federal e outras instituições dos Três Poderes sobre os atos golpistas do domingo passado (8) tiveram no mercado financeiro. No ano, o recuo é de 3,25%.

Esta segunda é um dia de liquidez reduzida nos mercados globais por conta do feriado de aniversário de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos. No mercado interno, investidores repercutem a quinta alta consecutiva nas projeções para a inflação de 2023 no Boletim Focus.