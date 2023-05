Em Belém, motoristas madrugam na fila para comprar gasolina mais barata

Às 21h40, desta sexta-feira (26), havia exatos 75 carros particulares, sem contar as motocicletas, na fila do posto Dallas da avenida Pedro Álvares Cabral, esquina com a rotatória da Júlio César, no bairro da Sacramenta, em Belém. Todos os condutores interessados em comprar o litro da gasolina a R$ 2, 69, conforme promoção do posto de combustível, que integra o 'Feirão do Imposto 2023'. O evento do Conselho de Jovens Empresários do Pará (Conjove) chama a atenção para a alta carga tributária embutida em produtos brasileiros, incluindo os combustíveis.

De acordo com frentistas do posto, o primeiro condutor chegou às 6h50, desta sexta-feira. Dono de um Gol vermelho, antigo, ele contou para os trabalhadores que mora no bairro da Sacramenta, iria trabalhar, durante o dia nesta sexta-feira, e após voltaria, no final da tarde, para fazer a vigília até a manhã deste sábado (27). O posto Dallas iniciará à venda da gasolina, sem parte dos tributos, às 8h até o meio-dia.

Na noite desta sexta-feira, os 13 primeiros carros na fila do posto estavam vazios, os motoristas, segundo os frentistas do Dallas, assistiam a disputa do campeonato paraense, entre Remo e Águia, em locais próximos, incluindo o primeiro motorista da fila. Em uma próxima ao posto, um grupo de homens assistia a partida de futebol paraense em uma pequena televisão. Somente no 14º veículo da fila, um Siena, pai e filho aguardavam dentro do carro.

"Meu filho chegou às 10h30, eu trabalhei e vim ao meio-dia”, contou o pai, Mário Henrique Pereira Martins, que trabalha com a venda de açaí, no próprio bairro da Sacramenta. Ele disse que tem 4 filhos e oito netos. "São R$ 47 que eu vou economizar, dá para comprar um quilo de carne, uma farinha, ajeitar o almoço de sábado”, disse Mário, ao lado do filho.

O motorista de cargas em uma empresa privada, Jadiel Marques, também estava no carro dele, um HB20, junto com o genro. Ele contou que vale a pena ‘madrugar’ para economizar na compra da gasolina. ‘Meu HB20 é econômico, e com o dinheiro que eu não vou gastar dá para comprar uma chã e, o melhor, rodar com o carro umas duas semanas. A gente sai pouco com ele”, disse Marques.

Em média, a gasolina está a R$4,99 em Belém, e na promoção do Feirão do Imposto, o produto neste sábado estará sem parte dos impostos. Assim como o gás de cozinha que estará sendo vendido a R$ 65. No entanto, para aproveitar a promoção de desconto, o consumidor não pode perder tempo neste sábado, pois a fila já era grande na noite desta sexta-feira. Serão contemplados com a gasolina em promoção os 200 primeiros clientes. Cada um terá direito a 20 litros.