Em Belém, ministro defende incentivo à venda de produtos da Amazônia no mercado internacional

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, que cumpre agenda no Pará até sábado (27) foi recebido pelo reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, durante visita à Instituição, na manhã desta quinta-feira (25). "Queremos ouvir a Universidade Federal do Pará e estabelecer uma parceria para ajudar a desenvolver a agricultura familiar no Pará", declarou Teixeira.

O principal objetivo do representante do governo federal é articular a construção de iniciativas que visem o reflorestamento produtivo no estado, com foco em sistemas agroflorestais, com vistas a gerar renda à agricultura familiar, extrativistas e assentados da reforma agrária e proteger e recuperar as florestas.

Antes de visitar a UFPA, Paulo Teixeira esteve na Agroindústria de Chocolate da Dona Nena, na ilha do Combu, acompanhado do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

VEJA MAIS

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, ele informou ainda que o governo pretende utilizar os mecanismos de crédito, de assistência técnica, extensão rural, de compras públicas e legislativos para dar destaque aos produtos da Amazônia. "Quem quer preservar a Amazônia no Brasil e no mundo tem que comprar produtos da Amazônia", afirmou.

Ele afirma que o objetivo é incentivar a oferta desses produtos nos supermercados brasileiros e redes internacionais, bem como garantir o registro desses itens da região, "como é o caso do açaí, do cupuaçu e da castanha. Temos que abrir o mercado europeu pra esses produtos".

UFPA apresentou sua produção científica ao ministro

O reitor da Universidade Federal do Pará, Emmanuel Zagury Tourinho, disse que o encontro com o ministro Paulo Teixeira foi uma oportunidade para ele conversar com os pesquisadores da Universidade. E para a UFPA contar um pouco sobre as pesquisas que desenvolve na região amazônica, sobre desenvolvimento sustentável, sobre as dinâmicas sociais e territoriais na região e os problemas sociais que atingem as populações tradicionais.

“E tudo aquilo que podemos contribuir com esse conhecimento que produzimos para a formulação e execução de políticas públicas na Amazônia. É um momento de troca, de conhecimento, de experiências e de construção de uma parceria para que a Universidade, como sempre faz, coloque a serviço do poder público a sua competência técnico-científica no suporte às políticas públicas”, afirmou.

Ainda segundo o reitor Emmanuel Tourinho, foi um momento para apresentar a produção científica da Universidade e o trabalho de pesquisa que é feito no território amazônico acerca da realidade amazônica. “A Universidade Federal do Pará é a maior instituição de pesquisa na Amazônia sobre a Amazônia", disse. "Nós temos grupos extremamente competentes em vários temas que são centrais para o desenvolvimento da região. E é muito importante que a sociedade, incluindo o poder público, se aproprie desse conhecimento que vimos produzindo para tomar decisões sobre as políticas que precisam ser executadas em favor do desenvolvimento social dos povos da Amazônia”, afirmou.