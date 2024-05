Em Belém, gás de cozinha e combustível caem de preço com Feirão do Imposto 2024 

O Feirão do Imposto 2024 foi lançado, em Belém, na noite desta terça-feira (22.05), em movimentado coquetel no shopping do bairro Reduto, com a presença de empresários e lojistas dos setores de Serviços e Comércio, principalmente. O evento funciona como uma campanha para sensibilizar a sociedade sobre o peso da carga tributária nos preços dos produtos.

A iniciativa é nacional, coordenada pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje), e, em Belém, tem a liderança do Conselho de Jovens Empresários (Conjove) da Associação Comercial do Pará.

“O que é mais motivador nesse evento é perceber que ele alcança todos os níveis da população", destacou o presidente do Conjove, Wigor Oliveira. Ele explicou que a edição 2024 trabalha com serviços essenciais, como gás de cozinha, materiais de construção, combustível, entre outros itens.

Informação para conscientização

Wigor Oliveira acredita que a diversidade de parceiros do Feirão do Imposto ajuda a informação sobre a carga tributária chegar às classes mais carentes de informação. "A classe mais desfavorecida sente no próprio bolso e ela é a mais prejudicada com a alta carga tributária brasileira”.

Lançamento do Feirão do Imposto 2024 (Fotos: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A presidente da ACP, Elizabete Grunvald, observou que mais do que um evento, o Feirão do Imposto é uma grande campanha de informação. “Essa informação sobre quanto se paga em cada produto e serviço que se consome é importante para a sociedade e é uma das bandeiras da Associação Comercial. O Feirão do Imposto coordenado pelo Conjove da ACP é um dos mais representativos do Brasil, e vem mobilizando um grande número de pessoas e empresas”, disse Grunvald.

No Instagram do Conjove (conjoveacp) é possível ver os empreendimentos que aderiram à campanha. No setor de gastronomia, por exemplo, há restaurantes a la carte, restaurantes de buffet a quilo, docerias, num total de 22 empreendimentos associados à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Pará).

“A gente está vivendo a reforma tributária e muita coisa vai mudar, então esse evento também vem para despertar o consumidor para que ele atente para que sejam aprovadas medidas benéficas à população e que não haja aumento de carga ainda maior do que a gente já enfrenta”, enfatizou o vice-presidente do Conjove, Leandro Daher.

Leandro recordou que o Conjove já tem 35 anos de atuação no Pará, e o evento lançado nesta terça-feira já acontece há 22 anos. “Nós queremos também alertar a população para que ela cobre os políticos, os deputados em quem vota para que não aumentem mais a carga tributária porque ninguém mais aguenta”.

Preços mais baratos

Até o próximo domingo (26), o Feirão de Imposto 2024 vai assegurar preços atrativos para o consumidor em lojas de todos os shoppings da Grande Belém e também em empreendimentos, vinculados ao Sindilojas (Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém), como lojas de segmentos de calçados, confecções e até de material de construção civil.

"Temos novidades. São dois parceiros disponibilizando placa solar sem imposto e temos também o circuito da Abrasel, ofertando pratos sem a carga tributária. Na quinta-feira (23), a gente vai fazer um ‘happy hour’ na Amazon Beer na Estação das Docas com chopp sem imposto, então o que custa R$ 8,99, vai custar R$ 4, 99. E, no sábado (25), é o Dia D, com a promoção no posto de combustível Dallas da avenida Pedro Álvares Cabral, com a gasolina a R$ 2,99, o litro", informou Daher.

O Feirão do Imposto, como já é tradição, vai disponibilizar sem a carga tributária, 4 mil litros de gasolina, assegurando 200 senhas. Na ação, será possível abastecer, no máximo, 20 litros por automóvel. Não é possível abastecer vasilhames, o pagamento será aceito em dinheiro, Pix e débito.

Também vai haver a cerveja Caribeña sem imposto, e o Amazzoni Gin. Leandro Daher deu um exemplo. "O conjunto de impostos federal, estadual e municipal representa uma carga de 45% sobre esses produtos. Nesse caso, o imposto é retirado, o lojista absorve o imposto e ele garante o desconto para o consumidor que leva um produto bem mais em conta. Isso é para que o consumidor tenha consciência do que ele paga de tributos”.

Diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno considera a iniciativa do Conjove exitosa. “O Conselho de Jovens Empresários trabalha de forma empenhada para que se entenda sobre como funciona a carga tributária no Brasil. Muitas vezes, a questão é a forma como esse tributo volta para a sociedade. Esse evento é para que a sociedade tenha consciência sobre os tributos pagos e, principalmente, para que a gente trabalhe com a classe política para que esses impostos retornem para os cidadãos”.