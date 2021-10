Em Belém, Fórum Mundial da Bioeconomia discute financiamento sustentável

O Fórum Mundial de Bioeconomia terá um painel, esta tarde, para debater Financiamento Sustentável, com a presença do presidente do BNDES, Gustavo Montezano, de Mary Lystad, Líder global do setor, Investimentos em produtos florestais - IFC The International Financing Corporation, Ana Yang, Diretora Executiva do Hoffmann Center em Chatham House, e Sergio Rial, CEO Santander América Latina.

Em seguida, outro painel vai discutir Liderança na Bioeconomia, com a presença de Onno van den Heuvel, Gerente global da Iniciativa de Financiamento da Biodiversidade do PNUD – BIOFIN.

Aberto na manhã desta segunda-feira, o evento reúne autoridades, empreendedores e especialistas do Brasil e várias partes do mundo. Presidente Executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana destacou a importândia do Fórum não só para o Estado do Pará, mas para a região. “O mundo inteiro de olho na Amazônia, para nós preservamos as florestas. É muito importante que os outros países nos ajudem a proteger a floresta, mas sem esquecer que aqui vivem nove milhões de paraenses. Alguns municípios mais ricos e outros mais pobres. Não se conserva a floresta onde há pobreza. Nós temos que melhorar os índices de pobreza, as vezes até de miséria, para preservar a floresta”, defendeu.

Ronaldo Maiorana participou do evento ao lado de diversas autoridades, entre elas o Governador Helder Barbalho e o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Francisco Melo, Chicão (MDB). Ele também elogiou os produtos disponibilizados pelos expositores que participam do Fórum. “O nosso estado tem uma riqueza muito maior do que essa, mas aqui é uma amostra boa do que nós temos na área da culinária, bebida, artesanato. Então, o Pará é um estado que tem tudo pra desenvolver e o governador está conseguindo unir o estado, todas as lideranças a nível político, sindical, patronal. Antes, diziam que o Pará era desunido e essa união é muito importante, o governador procurar agregar cada vez mais pessoas para desenvolver o Estado. Precisamos criar riqueza para tirar uma boa tarde da nossa população da miséria, da pobreza. Aí sim vamos ter um estado mais justo socialmente”, concluiu.

O Fórum, realizado pela primeira vez fora da Finlândia, segue até a próxima quarta-feira (20), na Estação das Docas.