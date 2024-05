Em Belém, empresa seleciona profissionais para assessoria de investimentos 

A empresa XP, especializada em Assessoria de Investimentos, está com inscrições abertas, até esta terça-feira (21.05), para o programa XP Future. O programa capacita profissionais com perfil comercial para se tornarem assessores de investimentos, com interesse em iniciar atuação na profissão, que auxilia investidores na melhor tomada de decisões relacionadas aos seus investimentos.

De acordo com a XP, a região Norte tem 1,18% dos investimentos de pessoa física na bolsa de valores, a B3. Só no Pará, são mais de 90 mil investidores com mais de R$ 2 bilhões em investimentos listados na bolsa, segundo os dados da B3 até este mês de maio.

A XP afirma que há escassez de candidatos para a posição de assessores de investimentos no mercado financeiro como um todo, por isso investe no programa XP Future.

Júlio Mello, Head de Canais Diretos da XP, diz que, “o assessor de investimentos desempenha um papel fundamental no nosso negócio, que é apresentar o mercado ao cliente, explicar características de produtos e fazer prospecção”.

"O assessor é o parceiro chave na vida do investidor, conhece seus objetivos e particularidades e tem a confiança do cliente para ajudá-lo a administrar seu patrimônio. A missão da XP é seguir fomentando o crescimento da atividade no Brasil, formando novos profissionais bem qualificados”, afirma Júlio Mello.

Conforme a XP, a atividade do assessor de investimentos é uma porta de entrada para quem deseja desenvolver uma carreira no segmento financeiro. “Até o mês de março, o Norte do País registrava 332 AIs, 1,3% do total de assessores em todo o Brasil, segundo dados da Associação Nacional das Corretoras”, informa a empresa.

As inscrições para o processo seletivo em Belém estão abertas e os interessados devem se cadastrar no site até 21 de maio. Em caso de aprovação, a contratação é pela CLT e é necessário que o candidato obtenha as certificações CPA-20 ou CEA.

XP

A XP é a plataforma líder em serviços financeiros no Brasil. A empresa faz parte da XP Inc., que tem como propósito transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade.