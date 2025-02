Em Belém, consumidores se preparam para o aumento da gasolina com reajuste do ICMS

A partir do próximo sábado (1º), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) estadual será reajustado, aumentando em R$ 0,10 por litro de gasolina. Essa medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) em outubro do ano passado e entra em vigor no primeiro dia de fevereiro de 2025. Em Belém, consumidores comentam sobre os futuros impactos no orçamento causados pela nova cobrança.

Jeferson Guimarães, é mototaxista no bairro da sacramenta e destaca que o aumento no preço da gasolina afeta diretamente seu lucro: "Uma corrida que eu cobrava de R$ 5 já não vai mais me custar esse valor. O valor precisa acompanhar esses aumentos e o consumidor nem sempre entende".

Ele calcula que, ao longo do mês, gasta mais de R$ 1 mil em combustível e que cada reajuste diário pesa ainda mais em seu orçamento. “Na ponta do lápis eu gasto todo dia R$ 40 reais com gasolina. Somando mais R$ 4, todo dia, vai fazer uma grande diferença”, comentou.

A enfermeira Ádria Brito, mora na Mário Covas, e diz que tem um gasto alto com combustíveis e também revela preocupação com o impacto do reajuste: "Qualquer valor que acrescente mexe com o nosso orçamento, agora é tentar fazer algum corte pra encaixar esse acréscimo".



Ela planeja abastecer de forma estratégica, buscando postos mais baratos e ajustando outras despesas para equilibrar o orçamento. "Quando olhei de longe, vi que o preço já subiu 10 centavos, de R$ 6,09 para R$ 6,19. Levei um susto, porque aumentou de repente. Já estou pensando em quando começar a valer oficialmente o aumento", relatou.

Em uma pesquisa feita na tarde desta quinta-feira, 30 de janeiro, pela equipe de reportagem do Grupo Liberal, foi registrado em seis postos de três diferentes bairros de Belém, o preço da gasolina variando entre R$ 6,12 e R$ 6,29.

O que diz o setor?

Em nota, o Sindicombustíveis Pará confirmou que entrará em vigor o reajuste das alíquotas do ICMS sobre os combustíveis, a partir de 1º de fevereiro de 2025, conforme atualização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).

O sindicato defende que o aumento será exclusivamente em razão do aumento do imposto. No entanto, aponta que o impacto real nos preços ao consumidor dependerá de diversos fatores sendo eles: a política de repasse das distribuidoras, o valor do combustível nas refinarias – influenciado pelo dólar e pela cotação do barril de petróleo –, o preço do etanol, custos logísticos e margens de comercialização.

O sindicato também reforçou que "não existe obrigação de que as alterações de preços ocorram somente em 01/02, pois os postos trabalham com custo de reposição de estoques em rotação, precisando adequar-se às compras futuras com valores maiores". Além disso, destacou que "o preço dos combustíveis é livre em todo o Brasil", e que não interfere no mercado nem sugere preços ou margens, sendo essa uma decisão de cada empresa.

O que determina esse aumento?

A cobrança do ICMS sobre os combustíveis é determinada pelo preço praticado pelo varejo. O valor do GLP caiu em 2024, o que levou à queda na tributação, enquanto o aumento nos preços da gasolina e do diesel refletiu em uma alta no ICMS. Até janeiro de 2025, o ICMS era de R$ 1,37 por litro para a gasolina e R$ 1,06 para o diesel. Com a nova regra, os valores passarão para R$ 1,47 e R$ 1,12, respectivamente.

No Brasil, os postos têm liberdade para repassar o aumento da tributação aos consumidores. A Petrobras também analisa um possível reajuste do diesel, cuja defasagem em relação ao mercado internacional é de R$ 0,23 para a gasolina e R$ 0,56 para o diesel. Desde o governo Lula, a Petrobras deixou de seguir a política de paridade de preços, e o último aumento de preços foi em julho de 2023.

Preço da gasolina hoje

Veja os valores:



→ Posto Duque c/ Dr. Freitas

G: R$ 6,19

→ Posto Júlio César (Dallas)

G: R$ 6,25

→ Posto Júlio César (Atem)

G: R$ 6,29

→ Posto Pedro Álvares Cabral (Dallas)

G: R$ 6,29

→ Posto Pedro Álvares Cabral (c/ Mucajá)

G: R$ 6,12

→ Posto Dr. Freitas (c/ Santa Helena)

G: R$ 6,25