Em Belém, confraternizações compensam queda do movimento em bares após eliminação do Brasil na Copa

Pintura das mesas e até das calçadas nas cores verde e amarela. Os bares e botecos, em Belém, investiram em decorações festivas para a Copa do Mundo 2022. Mas, a eliminação da seleção brasileira, nas quartas de final, no dia 9 deste mês, frustrou os torcedores. Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Pará), Isabela Lima apontou uma queda de 15% na frequência dos clientes, em bares, contudo, as confraternizações natalinas vêm contribuindo para melhorar a movimentação. Gerente de um grande bar, na Pedreira, João Oliveira, confirmou a avaliação da titular da Abrasel, em Belém.

“A queda foi brusca, começou no dia da derrota do Brasil nas quartas de final para a Croácia. Estava lotado, aí uma parte do pessoal foi embora. Agora, assim, estamos em dezembro e, para nós, o movimento é muito bom neste mês. E o pessoal já está em outra era, a das confraternizações, graças a Deus”, afirmou João Oliveira, nesta noite de terça-feira (13), à frente do estabelecimento na avenida Marquês de Herval.

João reconheceu que, "se fosse o Brasil, nesta terça-feira na semifinal, isso aqui estava lotado” Contudo, ele não reclamou de prejuízos. “O Brasil ganhando o pessoal bebe de alegria, perdendo, eles bebem de raiva”, acrescentou sorrindo.

Melhora na frequência dos restaurantes

Por sua vez, a titular da Abrasel Pará, Isabela Lima, explicou uma situação peculiar em Belém. Ela afirmou que o movimento intenso durante a participação do Brasil na Copa do Mundo foi mesmo direcionado para os bares e a Abrasel tem poucos bares associados. Por outro lado, os restaurantes amargavam baixíssima frequência.

Dona de dois restaurantes, Isabela Lima afirmou que, nos estabelecimentos dela, o movimento de clientes até melhorou após a saída da seleção brasileira, “porque o movimento voltou ao normal e até aumentou um pouco devido às confraternizações”, frisou ela.

No cenário nacional, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes havia projetado uma alta média de 30% no movimento até o fim da Copa. Agora, em balanço preliminar, a previsão caiu pela metade, só 15% de frequência.

Na noite desta terça-feira (13), com a vitória de 3 a 0, da Argentina sobre a Croácia, o movimento no bar, em que João Oliveira é o gerente, era ótimo, ainda que o local não estivesse lotado.

Entre os clientes, um grupo de cinco amigos, dois casais e um colega conversavam e bebiam animadamente. O servidor público federal, Ricardo Souza, era um dos integrantes deste grupo. “Tendo cerveja gelada e música a gente se diverte”, sintetizou o clima do grupo à mesa.