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Economia

Durigan: inflação no Brasil preocupa, mas vai ser a mínima histórica neste mandato presidencial

Na abertura de sua participação no colegiado, Durigan citou bons resultados do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), até aqui como Planos Safras e produção agrícola recordes, em equilíbrio com desmatamento em mínimas históricas

Estadão Conteúdo
fonte

Dario Durigan, ministro da Fazenda (Washington costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 17, que há preocupação com a inflação no País, mas ela está sob controle com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). A declaração foi realizada durante participação na sessão das comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados.

"Claro que a inflação sempre preocupa, mas a inflação nesse mandato presidencial vai ser a mínima histórica do País. Você vai dizer que 'nós estamos com desemprego alto, com crescimento baixo', e não, a inflação está sob controle. Sempre gera preocupação, mas a inflação está sob controle e nós geramos 5,1 milhões de empregos desde 2023, o País cresceu", afirmou o ministro da Fazenda.

Na abertura de sua participação no colegiado, Durigan citou bons resultados do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), até aqui como Planos Safras e produção agrícola recordes, em equilíbrio com desmatamento em mínimas históricas.

Ele citou ainda a aprovação de mais de 75 propostas legislativas desde 2023, alegando que isso mostraria disposição ao diálogo e disse que há R$ 23 bilhões em cortes de gastos.

Nesse caso, o governo não cortou de fato esse valor do Orçamento, é o montante bloqueado no Orçamento no último relatório bimestral de receitas e despesas.

"Ao mesmo tempo, é política econômica que faz corte de gasto. Esse ano, nós estamos com um corte de gasto de R$ 23 bilhões em ano de eleição. Olha o que foi o último período de eleições em 2022", completou Durigan.

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A declaração foi realizada durante participação em sessão das comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados

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Resultado da FBCF

No mesmo evento, o ministro da Fazenda afirmou que a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) no primeiro trimestre mostrou bons resultados, mesmo com juros altos.

"A formação bruta de capital fixo - que é o principal indicador que mostra crescimento de investimento no País -, aumentou 3,5%. Isso mostra que, apesar dos juros do Brasil serem altos - e esse é um problema que nós temos que enfrentar -, nós temos conseguido fazer com que a economia brasileira gere bons resultados, inclusive do ponto de vista de investimento", afirmou Durigan.

Impacto da guerra no preço dos combustíveis

Sobre os impactos da guerra no Irã nos preços de combustíveis, Durigan repetiu que o País sofreu menos que outros e enfatizou que o Brasil não correu risco de desabastecimento em nenhum momento.

"Eles estão falando em racionamento de combustível. No Brasil nós estamos falando de um aumento na gasolina de 6% a 10% e um aumento no diesel de 15%, que nós estamos combatendo", completou o ministro.

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