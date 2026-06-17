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Economia

Orçamento de 2027 terá superávit primário pela 1ª vez em 10 anos, afirma Durigan

A declaração foi realizada durante participação em sessão das comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados

Estadão Conteúdo
fonte

Dario Durigan (Ricardo Stuckert/PR)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 17, que, pela primeira vez em dez anos, o Orçamento de 2027 terá superávit primário.

A declaração foi realizada durante participação em sessão das comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados.

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"Nós vamos entregar o orçamento ano que vem com superávit fiscal pela primeira vez em uma década. E aqui, reconhecendo que o País precisa de uma trajetória fiscal melhor, o trabalho foi feito com a minha condução de maneira muito transparente", destacou Durigan.

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ORÇAMENTO/2027/FAZENDA/DURIGAN/PROJEÇÕES
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