Dólar oscila nesta sexta, rondando R$ 5,10, após anúncio de Haddad

Após o anúncio de medidas econômicas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), para o controle das contas públicas, o dólar oscila nesta sexta-feira (13), com queda acumulada de 3,37% no ano. Às 13h06, a moeda americana caía 0,08%, a R$ 5,0956. E no dia anterior, o dólar recuou 1,56%, vendido a R$ 5,0999, no menor patamar desde 4 de novembro, quando fechou a R$ 5,0590. As informações são do G1.

A oscilação de preços que vem ocorrendo se dá por vários motivos. Localmente, o destaque fica por conta do pacote de medidas econômicas anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), nesta quinta-feira (12), incluindo a medida que busca aumentar a arrecadação para tentar reduzir o rombo das contas públicas.

Já no exterior, os investidores repercutem os dados sobre a inflação nos Estados Unidos. O índice de preços ao consumidor do país caiu 0,1% em dezembro, de acordo com dados do Departamento do Trabalho. E em 12 meses, acumula alta de 6,5% contra 7,1% em outubro. O resultado abaixo do esperado pode ajudar o Federal Reserve (Fed) a reduzir o ritmo de aumento dos juros americanos, que, atualmente, estão entre 4,25% e 4,5% ao ano.